Esta conocida ex-colaboradora de 'TardeAR' da el salto al programa de Sonsoles Ónega

Este viernes, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado la última hora sobre Mónica Naranjo y su marido, el coach Lain García después de que se haya destapado que se casaron hace seis meses en secreto. Un matrimonio que está dando mucho que hablar por el trabajo de él. Y para hablar de ello, Sonsoles Ónega conectaba en directo con Mónica Hoyos.

Así, la ex presentadora y ex mujer de Carlos Lozano conectaba en directo con 'Y ahora Sonsoles' para hablar del nuevo marido de Mónica Naranjo pues ella es una fiel seguidora de Lain García.

De esta manera, Mónica Hoyos se colaba en el programa de Sonsoles Ónega después de que este verano fuera uno de los fichajes de 'TardeAR' para su tertulia VIP junto a Carmen Alcayde, Colate Vallejo-Nágera o Sheila Casas, que se ha mantenido en el espacio.

"Mónica yo te tengo por una mujer sensata, inteligente y cuerda, ¿qué te atrajo de Lain García?", le preguntaba Sonsoles Ónega. "Pues yo le sigo desde hace tiempo, a mí lo que me ha sorprendido de hecho es que no sabía que era pareja de Mónica Naranjo, que a mí me da igual su pareja privada", le contestaba ella.

"Yo le sigo desde hace años porque creo que ha sido de los primeros personajes coach, o llámalo como quieras, de los potenciadores de sacar algo que a lo mejor está dormido en ti y que te ayude a mejorar en tu vida", proseguía contando Mónica Hoyos.

Mónica Hoyos, de colaborar en 'TardeAR' a invitada de Sonsoles Ónega

Después, Sonsoles Ónega incidía en por qué empezó a seguirle, si le conocía de las redes y si ha llegado a verle en persona. "No, yo lo conozco por las redes. Yo después de ciertos momentos en mi vida me empiezo a trabajar mucho por dentro porque me hace falta y necesitaba a este tipo de personas que te den un poquito de subidón", proseguía explicando.

"Nunca me he comprado sus libros, quizás no me ha llegado a convencer del todo para comprarlos, ni he ido a ninguna conferencia suya, pero si que le he seguido mucho", añadía Mónica Hoyos. "Me gusta que reconozcas que llegas a él en un momento de fragilidad porque ese es el ecosistema en el que creo que crecen este tipo de personajes", le decía Sonsoles.

"Y yo me veo en la obligación de decir que hay profesionales para que te ayuden en estos momentos", sentenciaba Sonsoles Ónega dejando claro que no estaba de acuerdo con el tipo de labor que ejerce el marido de Mónica Naranjo. "No podemos caer en manos de cualquiera, pero no te juzgo", añadía. "Sonsoles lo que dices es muy importante porque ahora salen muchos coaches en las redes y la gente que realmente tiene un problema tiene que acudir a un experto y no siempre las redes son lo correcto", apostillaba por su parte Mónica Hoyos.

Pero para tratar de saber más sobre Lain García, Sonsoles le preguntaba a Mónica qué es lo que le llamó la atención de él. "¿Qué atributos tiene, es persuasivo?", cuestionaba. "Yo creo que tiene muy buena dicción y muy buena comunicación porque yo que trabajo en televisión me fijo mucho en eso, es muy sencillo físicamente y vistiendo y sus vídeos siempre los hace desde su hogar", contestaba Mónica Hoyos.