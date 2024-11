Tania Llasera pone el acento en algo incuestionable de David Broncano y da que pensar

Continúan las reacciones a lo ocurrido el pasado jueves en 'La Revuelta', después de que David Broncano denunciara las artimañas de Pablo Motos y su equipo para evitar que sus invitados acudieran antes al programa de La 1 que a 'El Hormiguero'. Uno de los rostros televisivos que ha dejado clara su opinión al respecto ha sido Tania Llasera.

El jueves, el piloto de Moto GP Jorge Martín debería haber sido entrevistado por Broncano en 'La Revuelta'. Sin embargo, apenas media hora antes, los representantes del piloto abortaban la emisión de la entrevista. Y es que, al parecer, tenía un contrato de exclusividad con Antena 3 para aparecer antes en 'El Hormiguero', programa que visitará la próxima semana.

"Nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía aquí. Y como en teoría iba a ir allí la semana que viene y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, tienen sus formas de presionar. Y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí. Han hecho lo que ellos pueden hacer para esto y hoy no tenemos entrevista", denunció, visiblemente molesto, el cómico jienense.

Tania Llasera muestra su apoyo a Broncano y a 'La Revuelta'

Al parecer, no es la primera vez que el espacio de Antena 3 utiliza estas artimañas, como así lo explicó Broncano: "Lleva pasando años, desde 'La Resistencia'. Cuando pueden hacer que no venga aquí lo hacen, y cuando no tienen poder exigen que mínimo vayan allí primero". Este alegato del presentador de 'La Revuelta' ha provocado un aluvión de reacciones, la inmensa mayoría, posicionándose del lado del programa de TVE. La última en dar su opinión al respecto ha sido Tania Llasera.

Este sábado, 23 de noviembre, 'D Corazón' ha abordado la polémica suscitada. Su presentador Jordi González no ha dudado en poner en el foco lo que hizo el equipo de 'El Hormiguero' con 'La Revuelta'. "Lo resumió David Broncano en una frase, esto que ha pasado se ha cargado el programa y el trabajo de mucha gente, este es el tema", sentenciaba.

Además, hubo una colaboradora que se mojó de lleno en el asunto. Tania Llasera tomaba la palabra para posicionarse claramente a favor de sus compañeros de cadena: "Me ha parecido muy fresco y muy guay que se haya roto este techo de cristal. Estas cosas de las que no se habla en televisión normalmente. A mí particularmente me hace mucha ilusión que se empiecen a hablar. Que lleguen estas nuevas generaciones y que por fin se hable de cosas que no se hablaban. Me gusta que se haya abierto este diálogo", ha sentenciado la también presentadora ante el lío formato entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.