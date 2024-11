Jordi González solo necesita utilizar una frase para mojarse en lo de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Después de que la denuncia de David Broncano sobre las malas artes de 'El Hormiguero' de Pablo Motos para evitar que sus invitados acudan antes a 'La Revuelta' tras prohibir la entrevista de Jorge Martín haya copado todos los titulares, TVE sigue abordando la polémica en sus programas. Así, este sábado Jordi González se ha manifestado al respecto en 'D Corazón'.

Tras ver cómo en los 'Telediarios' se denunció la práctica de 'El Hormiguero' y como tanto Silvia Intxaurrondo y Adela González en sus respectivos programas se pronunciaron alto y claro, este sábado 'D Corazón' ha analizado también lo sucedido entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero'.

"Señoras y señores escándalo en horario de máxima audiencia. David Broncano denuncia el boicot del programa 'El Hormiguero' para evitar la presencia del campeón de Moto GP, Jorge Martín en 'La Revuelta'", empezaba explicando Jordi González dando paso al vídeo en el que se veía el speech de David Broncano y se recogía la oleada de mensajes de apoyo de rostros famosos como Rayden, Dani Rovira o Candela Peña.

Tras ello, cuando se abordaba el tema de que 'La Revuelta' se había quedado solo a tres décimas de 'El Hormiguero' el pasado jueves en franja de coincidencia tras la decisión de emitir la berrea del ciervo, un documental de animales en lugar de la entrevista; Jordi González recalcaba que "está clara la fidelidad y la lealtad que ha conseguido La Revuelta llevando dos meses".

Jorge Borrajo señala a Jorge Martín en 'D Corazón'

A partir de ahí, Jordi González y Anne Igartiburu daban la palabra a sus colaboradores. Jorge Borrajo, el director de Semana, señalaba en su caso al piloto Jorge Martín pues para él era el culpable. "Fue quien decidió no hacer la entrevista", aseveraba el colaborador. "No, la entrevista la hizo pero no se emitió", le corregía Tania Llasera. "Pero él que se negó a que se emitiera esa entrevista fue Jorge Martín, que hubiera dicho no, no a mí me da igual lo que diga Motos", defendía el periodista.

"Porque había acuerdo entre la cadena y las motos. Pero a mí me parece fresco y muy guay que se haya roto este techo de cristal de estas cosas que no se hablan normalmente en televisión. A mí me hace mucha ilusión que se empiecen a hablar, que lleguen estas nuevas generaciones y que por fin hablen de cosas que no se hablaban", comentaba por su parte Tania Llasera.

Pero Jorge Borrajo insistía en su crítica al piloto y a su equipo de representantes por firmar acuerdos sin tener en cuenta los otros ya adquiridos. Mientras que Javier de Hoyos ponía sobre la mesa que lo que ha hecho David Broncano es cambiar las reglas del juego porque esto es algo que ha pasado siempre en televisión para proteger exclusivas pero nunca se había hecho público y jamás se había denunciado tampoco malas artes del rival.

"Lo que hay es que desdramatizar, que no es ninguna tragedia, lo que ha hecho es aflorar unas técnicas de trabajo que los periodistas conocemos y el público no y se ha mostrado, hay que quitarle dramatismo", opinaba por su lado Marina Bernal antes de que Jordi González le cortara.

La frase de Jordi González sobre el boicot de 'El Hormiguero'

Y es que el presentador de 'D Corazón' no ha dudado en poner en el foco lo que hizo el equipo de 'El Hormiguero' con 'La Revuelta'. "Lo resumió David Broncano en una frase, esto que ha pasado se ha cargado el programa y el trabajo de mucha gente, este es el tema", sentenciaba Jordi González. "No, no se lo cargó porque reaccionaron de otra manera", le replicaba Marina.

"Pero Marina hubo personas que se estuvieron encargando de preparar una entrevista y documentándose", le corregía Jordi. "Pero fíjate el talento en la respuesta que fueron los ciervos", sostenía Marina Bernal. "Pero es verdad que la guerra sucia que tiene que acabar es que a ti esto te lo hagan a diez minutos de arrancar el programa y te dejan sin invitado", concluía De Hoyos.