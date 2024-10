Tania Llasera deja clara su postura con Isa Pantoja en 'D Corazón' y señala esto de su adopción

'D Corazón' sabe que es uno de los temas que más interés ha generado en las últimas semanas y por ello no ha dudado en seguir hablando de ello este domingo. Hablamos del testimonio de Isa Pantoja en 'De Viernes' hace dos semanas y todo lo que se ha dicho desde entonces. Si el sábado era Alba Carrillo la que atizaba a Kiko Rivera, este domingo ha sido Tania Llasera la que se ha pronunciado alto y claro.

La que fuera presentadora de Telecinco no ha dudado en dar la cara por la hija de Isabel Pantoja después de que Alberto Guzmán expusiera lo que piensa gente cercana a la tonadillera y que dicen estar hartos de este acoso y derribo hacia la cantante incluso por sus propios hijos.

"Yo me creo a Isa Pi a pies juntillas, la conocí hace muchos años, tenía 15 años ella y la vi muy inocente", empezaba destacando Tania Llasera sobre cómo conoció a la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Yo creo sinceramente que a esta niña se la ha cosificado entre comillas, es lo que pienso, y ahora ya no le interesa y no le está prestando ningún tipo de atención, tiene todo el derecho Isa Pi a decir lo que quiera porque es su madre y yo creo que esa adopción huele a oscuridades", soltaba sin ningún pudor la colaboradora con respecto al asunto de la adopción.

Justo después era Euprepio Padula el que tomaba la palabra para dejar claro también su postura. "Yo la equidistancia en este tipo de temas no la acepto. Desde un punto de vista emocional cuando tú estás adoptando a alguien el paso para los niños todos los que conocen a niños adoptados saben que es una situación muy delicada", exponía el italiano. "No me parece justo la equidistancia porque seguro que el sufrimiento que ha tenido que sufrir esta niña, que se ponga equidistancia sobre las dos no. Quien más responsabilidad tiene es la madre que por alguna razón ha roto esa relación", sentenciaba el colaborador.