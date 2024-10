Alba Carrillo denuncia el "machismo aberrante" de Kiko Rivera tras oír a Isa Pantoja

Al igual que ya hizo la semana pasada, 'D Corazón' ha vuelto a hablar este sábado de toda la repercusión que han tenido las palabras de Isa Pantoja en 'De Viernes' y en esta ocasión han recopilado lo que dijo María del Monte y la reacción de Kiko Rivera. Algo a lo que tanto Jordi González como Alba Carrillo han contestado alto y claro.

"¿Sabéis quién ha hablado de victimismo crónico refiriéndose a Isa Pantoja?", les preguntaba Jordi González a sus colaboradores. "Bueno, bueno, bueno", se escuchaba decir a Alba Carrillo por lo bajo. "Su hermano. Victimismo crónico, así reaccionaba Kiko Rivera al relato de Isa. Su mujer Irene Rosales ha salido en defensa de Kiko de este comentario, quizás un poco patoso por su parte", añadía Jordi dando paso al vídeo de las declaraciones de la mujer del DJ.

Así, 'D Corazón' recuperaba como Irene Rosales daba la cara por Kiko Rivera. "Hasta donde yo sé, mi marido adora y ha adorado a su hermana siempre y jamás ha querido hacer algo malo. Y hasta donde yo sé lo del tema ese de llevarlo al ginecólogo... primero Kiko era súper joven y Kiko fue un mandado y Kiko no lo hizo con la... Al revés, Kiko se ha llevado a su hermana y a sus parejas a muchísimos bolos", aseveraba la mujer de Kiko.

"¿Pero si adoras a tu hermana siempre por qué hablas de victimismo crónico para referirte a ella?", cuestionaba entonces Jordi González al escuchar sus declaraciones. Y era Alba Carrillo la que como un resorte tomaba la palabra para criticar la actitud de Kiko Rivera con respecto a su hermana Isa Pantoja.

Alba Carrillo, clara y rotunda sobre Kiko Rivera: "Ha habido un machismo aberrante"

"Aquí ha habido un machismo aberrante, a este niño o ese chaval, que además no ha sido nunca ejemplo de nada, pero en esos momentos en los que hace las cosas que relata su hermana menos, se le ha dado un lugar de padre o de patriarca que no tenía que tener", sentenciaba Alba Carrillo.

A lo que Jorge Borrajo le matizaba que "se le ha dado o la ha asumido él". "O lo ha asumido porque nadie le ha dicho ehh que tú eres el hijo y aquí no tienes que...", añadía Alba Carrillo. Por su parte, Marina Bernal se preguntaba si ahora que Kiko es padre actuaría igual con sus hijas que como hizo en su día con su hermana. "Estoy convencido de que no", le contestaba Borrajo.

"A mi es que no me vale la excusa de que era un mandado porque no perdona", replicaba entonces Alba Carrillo. "Es que él asumió un papel de padre que no le correspondía por edad y menos con el estilo de vida que llevaba en ese momento", incidía Jorge Borrajo. "Pero ahí la que tendría que haber hecho algo es la madre diciendo aquí la que lleva los pantalones soy yo y tú tienes que hacer de hijo", añadía Alba.

Finalmente, Jordi González volvía a atizar a Kiko Rivera por utilizar lo de "victimismo crónico" contra su hermana. "No entiendo que use ese término contra una persona que dice que quiere", concluía el presentador. "Bueno es que yo creo que hace tiempo que ahí se dejaron de querer todos", agregaba Borrajo.