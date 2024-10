María del Monte da el corte del día a Sonsoles por su pregunta de Isa Pantoja: "No voy a entrar"

Desde que Isa Pantoja se sentó en 'De Viernes' y se abriera en canal relatando la dura situación que vivió en Cantora cuando era niña y sobre todo cuando era joven, no hay nadie que no se haya pronunciado al respecto. Este miércoles, María del Monte sorprendía al manifestarse por primera vez sobre este asunto que concierne a su ahijada.

Mucho se está hablando de la relación de Isabel Pantoja y María del Monte cuando la tonadillera decidió adoptar a Isa Pantoja. Y después de haber hablado para Europa Press, Sonsoles Ónega ha querido aprovechar la presencia de la cantante en 'Y ahora Sonsoles' para preguntarle por este asunto.

"Espera un segundo que me están diciendo que esta señora que tengo aquí a mi vera, María del Monte, ha hablado con los compañeros de la prensa sobre un tema del que nunca habla que es el de su ahijada, Isa Pantoja", advertía Sonsoles Ónega cortando a Pilar Vidal para dar paso al vídeo.

"Una barbaridad dice María del Monte sobre lo que ha sufrido entiendo, tu ahijada Isa Pantoja", aseveraba Sonsoles a la vuelta del vídeo. "Todo el mundo es consciente de que mi ahijada hace unas declaraciones en las que narra unos determinados hechos que impactan a este país, yo creo que han impactado a todo el mundo, lógicamente es una persona a la que yo quiero, y a mi también", reconocía de primeras la colaboradora.

Tras ello, Sonsoles le preguntaba "¿qué es lo que más te ha impactado?". "Pues, el sufrimiento. Cuando una persona a la que tu quieres, sufre de esa manera te cala hondo. Yo nunca he dicho nada, pero si he dicho y reitero que si lo que mi ahijada ha contado es verdad, me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida y he oído cosas ehhh", respondía María del Monte.

"Yo creo que nadie de este país ha pasado desapercibido a las declaraciones que esa criatura ha hecho. Yo llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada e íntima pero si quiero, porque mi corazón lo necesita, quiero que sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre", añadía la cantante advirtiendo que no iba a pronunciarse más al respecto.

"¿María tú no eras consciente del calvario que sufrió?", repreguntaba Sonsoles Ónega "No, en absoluto, si yo hubiese sido consciente, por eso me he quedado impactada, si impacta a todos que no han tenido trato pues imagínate a mí que es alguien a quien quiero. Solo quiero que ponga punto final, avance con su vida, sea feliz que se lo merece y que la vida le regale cosas preciosas que seguro que va a ser así", sentenciaba la cantante.

María del Monte, clara y rotunda ante Sonsoles: "Voy a seguir sin hablar"

María del Monte habla de Isa Pantoja en 'Y ahora Sonsoles'

Pero Sonsoles Ónega trataba de sonsacar más a su colaboradora. "¿María dices que quiero que sepa, y es muy bonito, que estás aquí para lo que necesite, pero te planteas coger el teléfono y decirle a Isa 'oye esto que estás diciendo...'?", se interesaba la presentadora. "Es que yo eso si que voy a seguir sin hablar Sonso, si he hablado, si he cogido un teléfono o no, si hemos hablado o no, es algo que quiero que forme parte de mi vida y la mejor guardiana que debe tener mi vida soy yo misma, no voy a entrar en nada de si he hablado, he dicho o no. Pero es verdad que necesita un apoyo y aquí lo tiene", le contestaba dándole un gran corte.

"¿María fue una niña querida?", insistía Sonsoles. "Yo la he querido toda mi vida desde que llegó hasta hoy, yo te puedo hablar de mí y por mí", recalcaba del Monte sin pensárselo. "A veces hablamos de que se va a la tele a contarlo, a veces no queda más remedio que contarlo a los cuatro vientos, ¿no?", le decía Sonsoles. "Eso se lo debes preguntar a ella, tendrá sus razones, yo no voy a entrar en opiniones personales e íntimas de nadie, simplemente que estoy aquí y que si ha pasado por todo eso es indignante, no hay derecho", aseveraba María del Monte.

Tras ello, Sonsoles Ónega insistía en saber que es lo que más le había impresionado de todos los episodios que ha contado Isa Pantoja. "La cantidad de barbaridades que ha narrado. Es alguien a quien quiero mucho y voy a seguir queriendo. La distancia nunca impide que se siga queriendo", proseguía diciendo la cantante.

"¿No te ha sorprendido nada?", repreguntaba Sonsoles. "Yo no voy a entrar en si me ha sorprendido o no pero después de lo que he visto te digo que me ha dolido el corazón, ya está. No hay que ser Séneca para descubrir que si a todo el mundo le duele, a mí también. Pero no quiero que ahora se me diga, se deje de decir, empiecen las bolas de nieve, lo que he dicho lo he dicho en la calle y lo estoy diciendo aquí porque lo he dicho en la calle, no hay derecho a que una persona sufra de esa manera, pero como eso es el pasado al pasado hay que decirle adiós", añadía María.

"Eso es lo que tú le has dicho conociéndote...", soltaba Ónega. "No voy a entrar en mis cosas personales, eso es mío. Desde que tuve esta profesión supe que tenía una profesión, nunca he querido que la profesión me tuviera a mí y defender que lo que es mío es mío y quiero que siga siéndolo, no voy a hacer más declaraciones. Me he pronunciado en un tema que ha habido repercusión", sentenciaba.