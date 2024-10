Sonsoles Ónega descoloca a Ortega Cano con la pregunta que le formula sobre Gloria Camila

Si este lunes era Ana Rosa Quintana la que conectaba en directo con Mario Vaquerizo tras ser dado de alta después de su aparatosa caída en un concierto; este martes ha sido Sonsoles Ónega la que ha contado en directo con José Ortega Cano después de la caída que sufrió en el Metro de Madrid hace unas semanas.

"Por fin vamos a hablar con él como es debido, Ortega Cano, buenas tardes", le decía Sonsoles Ónega tras conectar con él. "¿Cómo está?", le preguntaba. "Estoy gracias a Dios bien, porque fue un susto bastante fuerte", le contestaba el torero a la presentadora.

Tras ello, José Ortega Cano relataba cómo se produjo su caída. "Entramos en el metro y de pronto no sé parece ser que alguien se enganchó y pasó algo y caí en el suelo y todos se cayeron encima", trataba de explicar. "Lo pasé muy mal, no sabía lo que había pasado y tenía un dolor en los riñones y en la cabeza", añadía.

José Ortega Cano responde al estado de Gloria Camila tras su ruptura

Durante la entrevista, José Ortega Cano demostraba que estaba todavía un poco descolocado tras el accidente sin saber expresar bien lo que pasó. "¿Usted no coge el metro habitualmente no?", le cuestionaba Sonsoles. "No, no es frecuente que lo coja aunque lo he cogido alguna vez", apostillaba él.

Asimismo, el diestro dejaba claro que lo primero en lo que pensó en el hospital fueron sus hijos. Y en ese momento, Sonsoles Ónega aprovechaba para preguntarle por cómo estaba Gloria Camila tras romper con su novio recientemente. "¿Cómo está Gloria Camila, maestro, porque ha roto con el novio?", le consultaba la presentadora. "Anda, pues sí, sí", reaccionaba el torero sin esperarse esa pregunta. "Anda me dice, ahora que me lo dice...", le contestaba la presentadora.

"Bueno, pues nada, está bien, tiene muchas cosas para trabajar y distraerse, esto es la vida y más la vida de hoy en día. Nosotros al chico le tenemos bastante cariño y se lo seguiremos teniendo y es de una familia bastante buena. Y Gloria nada, trabajando, José Fernando también está fenomenal y José María que quiere ser torero dice, y nada yo bien contento", respondía Ortega Cano tratando de cambiar de tema.