‘TardeAR’ da la última hora del estado de salud de Ortega Cano tras su grave accidente

Este martes, José Ortega Cano ha sufrido una fuerte caída en el Metro de Madrid tras la que ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital. La información era adelantada tanto por Javier de Hoyos en ‘Ni que fuéramos’ como por Manu Marlasca en ‘TardeAR’. Pero además, el programa de Ana Rosa Quintana conseguía en exclusiva las imágenes del terrible accidente del torero.

Tras caerse en las escaleras mecánicas, José Ortega Cano era incapaz de levantarse y por ello las personas que se encontraban allí no dudaban en llamar a emergencias. Rápidamente se desplazaba hasta allí una ambulancia y llevaban al diestro a un hospital cercano.

José Ortega Cano se encontraba junto a Marina, su empleada del hogar, cuando se disponía a coger el metro en la estación Hospital Infanta Sofía en la localidad de San Sebastián de los Reyes y cuando subía las escaleras sufría una fuerte caída de espaldas tal y como se podía ver en las impactantes imágenes a las que ha accedido ‘TardeAR’ en exclusiva.

Gloria Camila y Mari Carmen dan la última hora del estado de Ortega Cano

Tras llegarle la información y las imágenes, ‘TardeAR’ se ponía en contacto con Gloria Camila para conocer el estado de salud de su padre. «No te puedo decir nada, lo siento», le decía Gloria Camila a un redactor de ‘TardeAR’ a su llegada al hospital. Poco después, la que fuera colaboradora de ‘Ya son las ocho’ aclaraba el estado de José Ortega Cano. «Todo bien, todo bien. Gracias. Vale. Estoy aquí en el hospital, luego hablamos, ¿vale? He dicho, joder, cómo vuelan las noticias» aseguraba.

«José Ortega lleva un collarín y tiene fuerte dolor de cuello. Se queja del dolor«, explicaban después Jorge Luque y Manu Marlasca antes de que otro de los colaboradores, Miguel Ángel Nicolás lograra que la hermana del torero, Mari Carmen relatara en directo lo sucedido y el estado de su hermano.

«Está muy dolorido porque el golpe ha sido grande, el impacto ha sido muy grande. Ha cogido el metro con Marina, para una parada porque luego iban a coger un taxi, han querido hacer la gracia de ir en metro. Un chico estaba delante y la mochila se le ha metido por alguna ranura de la escalera mecánica y la escalera ha parado en seco, toda la gente ha caído y él iba de los últimos y han caído encima de él», explicaba Mari Carmen.

Al escucharla, Ana Rosa se interesaba por saber si José Ortega Cano tenía algo roto. «Si el húmero, el hombro. Ahora van a repetirle la radiografía para ver porque han dicho que es fractura pero no se ve muy bien», aclaraba la hermana del torero. «Bueno lo importante es que no se haya dado un golpe en la cabeza», apostillaba Ana Rosa. «Claro, porque al principio nos temíamos eso porque no se le ha querido mover hasta que tuviera el cuello bien protegido porque pensaban que el golpe había sido más grande», añadía antes de colgar el teléfono y darles las gracias a todos los compañeros de ‘TardeAR’ por la preocupación.