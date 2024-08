Gloria Camila toma partido con Maite Galdeano y lo que señala de Kiko Jiménez enfanga más

La pasada madrugada Maite Galdeano compartía unos stories en su perfil de Instagram que daban mucho de qué hablar. La madre de Sofía Suescun aseguraba que su hija y el novio de esta, Kiko Jiménez, la habían echado de casa. Además, lanzaba unas gravísimas acusaciones contra su yerno. Unas palabras que dinamitaba la relación de la navarra con la pareja.

Apenas unas horas después de estallar la ‘guerra’, Gloria Camila, expareja de Kiko Jiménez, se ha pronunciado al respecto. ¡Y de qué manera! La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no ha dudado en salir en defensa de Maite Galdeano, dando a entender que con ella, el colaborador también hizo lo mismo que con Sofía, «anularla».

Gloria Camila sale en defensa de Maite Galdeano

«Te entiendo tanto, Maite«, escribía la joven en un post de Instagram de ‘lacuernis’, la cuenta sobre ‘salseos’ que había compartido el vídeo completo de la navarra. Unas palabras que provocaban un sinfín de comentarios de otros usuarios de la red social, muchos de los cuales, defendían a Kiko. «Yo a él le hemos mantenido durante años, te parece poco», contestaba Gloria Camila a uno de estos usuarios.

En el polémico vídeo, Maite Galdeano llega a comparar a su hija Sofía con Rocío Carrasco y a Kiko con Antonio David Flores. «No os quiero ni ver. Sofía, pensaba que no me ibas a hacer este daño. Ya lo verás y me darás la razón. Recuerda que Rocío contó una historia muy dura, es la misma historia que la que tienes encima», aseguraba la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Por tal motivo, muchos usuarios de Instagram le han recordado que «Maite está comparando a Kiko con Antonio David. Si la entiendes es porque le das la razón a tu hermana». Cabe recordar que, en su momento, Gloria Camila dio las gracias a Sofía Suescun por haberle quitado de en medio a Kiko Jiménez. «Me has quitado un gran peso de mi vida», aseguró la hija de Ortega Cano, provocando la risa de la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’.