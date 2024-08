Kiko Jiménez se planta en ‘De Viernes’ por lo que insinúan sobre Gloria Camila: «Está feo»

Pese a que ‘Supervivientes All Stars’ ya está más que finalizado, Kiko Jiménez continúa defendiendo a capa y espada a Sofía Suescun en todos los platós. La superviviente y su pareja acudían esta semana a ‘De Viernes’ para aclarar todas las cuentas pendientes sobre su concurso, pero hubo un tema que elevó la tensión entre los colaboradores. Tanto, que el televisivo terminó enfrentándose a Ángela Portero por lo que llegó a escuchar durante la entrevista de Sofía.

Con Sofía sentada en plató frente a los colaboradores y Kiko en pantalla desde una sala a parte, la tercera finalista estaba dispuesta a resolver de una vez por todas sus polémicas en Honduras. Si bien hubo tiempo para hablar sobre su enemistad con Marta Peñate, Beatriz Archidona y compañía quería descubrir que hubo de verdad en el supuesto beso con Bosco. «Yo confío cien por cien en mi pareja, no le di importancia», comenzó explicando el de Linares.

«A mí me supo muy mal porque estaba haciendo un gran concurso y me parecía muy injusto que se la infravalorase. Me daba pena porque no se hacía con ningún otro concursante, solo con ella. Me sabía mal que se le diese más importancia a eso que a las pruebas», explicó Kiko Jiménez antes de que la bancada de colaboradores le interrumpiese al unísono. «Yo creo que no se han pasado de puntilla las pruebas», espetó Terelu Campos.

Kiko Jiménez: «A Sofía no le hacía falta tontear con nadie»

«Yo creo que Sofía ha demostrado la clase de superviviente que es en las pruebas, a años luz de sus compañeros», insistía la colaboradora de ‘De viernes’ mientras el novio de la influencer se trataba de explicar. «Tú sabes cómo funciona la televisión y al día siguiente ni se comentaba la grandísima prueba que hacía Sofía, se comentaba el tonteo que había tenido…», señaló el el antiguo concursante.

Fue ahí cuando Ángela Portero detuvo al invitado para hacer un apunte que no sentó demasiado bien a la pareja. «Y Sofía conoce también cómo es la televisión y obviamente que un tonteo con cualquier concursante va a generar vídeos», comenzaba explicando la periodista antes de ser abruptamente interrumpida por Kiko Jiménez. «Ángela, a ver si te enteras que a ella no le hace falta tontear con nadie», sentenciaba el televisivo hablando por encima de la colaboradora.

«Yo no te he faltado al respeto»

Kiko Jiménez y Ángela Portero en ‘De viernes’

«A mí háblame con un poquito de respeto Kiko», señaló algo molesta la tertuliana mientras el novio de Sofía Suescun seguía explicando su versión de lo sucedido. «Yo de momento no te he faltado al respeto. No me digas ‘a ver si te enteras’ que me entero perfectamente», advirtió Portero ante la actitud del invitado, que parecía no ceder en su error. «Pero es que hay cosas que no te enteras o no le has prestado atención al concurso. Te falta algún que otro dato así que luego te lo doy», espetaba con actitud chulesca Jiménez.

Ángela Portero, completamente resignada, se limitaba a seguir escuchando la agresiva explicación de Kiko Jiménez tras ser cuestionada. «Sofía tenía una vida muy tranquila, económicamente muy solvente y no le hacía falta aparecer en un concurso de televisión para montar tramas como se ha dicho. Ha vuelto porque le apetecía, no para hacer como tú dices montajes», explicaba el televisivo generando de nuevo un gran revuelo en plató.

«Ha vuelto y se somete a los comentarios de todos como tú haces, exactamente igual», sentenció Terelu Campos entre aplausos mientras Ángela Portero lanzaba su último apunte. «Igual Kiko, que el famoso beso que tú acusaste a otro compañero de tu reality y tampoco lo vimos», señaló la periodista haciendo referencia al supuesto beso entre Gorka y Marieta en ‘Supervivientes 2024’.

Kiko para los pies a Ángela Portero tras mencionar a Gloria Camila

Pero el enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Ángela Portero no se quedó ahí. Y es que posteriormente cuando el novio de Sofía ya estaba en plató y los dos hablaban de su relación, la colaboradora de ‘De Viernes’ no tuvo reparos en soltar un dardazo a su invitado. «Tu primera relación con una famosa fue con Gloria Camila y tras la ruptura reconociste que empezaste con ella porque era famosa», soltaba Ángela dejando entrever que Kiko empezó a salir con Sofía porque era una de las famosas del momento.

«Yo no dije eso, lo estás desvirtuando. Fue una pregunta a la que yo dije que no y el polígrafo dijo que mentía, pero bueno, eso ya es la veracidad que se le quiera dar. No es como tú lo cuentas, lo estás desvirtuando una vez más. Te he visto en la entrevista y te he visto con una inquina que me gustaría que explicaras. No sé qué te pasa Ángela, ¿qué te pasa con Sofía y conmigo? ¿Te hemos hecho algo?«, le preguntaba Kiko visiblemente enfadado.

«Tú conociste a Sofía cuando no era famosa, pero no empezasteis vuestra relación hasta que ella lo es, ¿no?», insistía Ángela Portero tratando de tergiversar la realidad. «Si tú lo que quieres insinuar es que estoy con ella porque es famosa, no», le replicaba Kiko Jiménez. Algo que después confirmaba José Antonio León que salía a menudo con Kiko y Gloria Camila.

«Está feo hacer alusión a eso como si para mí lo más importante fuera la fama, a lo mejor lo es para ti, pero para mí desde luego que no», concluía Kiko Jiménez muy molesto. «Para mí, desde luego que no, yo soy una profesional de mi trabajo, con una carrera, cada uno empieza como empieza…», se defendía Ángela.