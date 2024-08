El tenso corte de Bea Archidona a Sofía Suescun por Marta Peñate y Olga Moreno en ‘De Viernes’

Después de dar plantón a ‘De Viernes’ la semana pasada, Sofía Suescun se ha convertido en la invitada estrella del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta esta semana. La tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars’ llegaba a lo grande al espacio.

Así, Sofía Suescun llegaba a Telecinco en un monster truck y desfilando por una alfombra roja. «Ha llegado su momento, Sofía Suescun, 28 años, colaboradora, influencer, reina de realitys», destacaba Beatriz Archidona. «La tercera finalista de ‘Supervivientes All Stars’ llega a Telecinco para hacer frente a todas las polémicas tras su paso por Honduras», apostillaba Santi Acosta.

Después, los presentadores de ‘De Viernes‘ volvían a darle la bienvenida a Sofía Suescun dentro del nuevo plató del programa, que ha pasado de realizarse en el plató de los realitys en el estudio 6 de Mediaset a hacerse en el renovado plató de ‘Fiesta’ dentro del estudio 3.

«¿Cómo estás Sofía?», le preguntaba Santi Acosta. «Feliz y no te voy a engañar con los nervios del primer día de colegio», reconocía la navarra. «¿Si?, se sorprendía Beatriz Archidona. «Claro porque a pesar del tiempo que he estado en esta casa volver de nuevo y pisar un plató y este recibimiento pues mueve», aseveraba Sofía.

«Te tengo que decir que te esperábamos la semana pasada«, le soltaba entonces Bea Archidona a modo de dardazo. «Te invitamos de hecho», apostillaba la presentadora de ‘De Viernes’. «Había demasiada gente«, respondía Sofía Suescun. «¿Mucha gente?», repreguntaba Archidona. «Mucho ruido«, añadía dejando claro que pasaba de convertirse en el puching ball de todo el programa como así fue.

Bea Archidona frena en seco a Sofía por lo dicho de Marta Peñate

Pero durante la entrevista se produjo otro momento tenso entre Sofía y Bea Archidona después de que la presentadora le diera un corte a su invitada por lo que acababa de decir de Marta Peñate y sus problemas para ser madre. «Yo jamás diría que no está plena por el tema del embarazo», se justificaba la navarra. Unas palabras que hicieron que Ángela Portero se echara encima de ella produciéndose un fuerte encontronazo.

«En la discusión, que es un vídeo muy largo, yo le digo que está amargada y que yo estoy feliz y estoy plena en la isla, pero ella en el momento que escucha eso se lo quiere llevar por donde le interesa para terminar de machacarme», recordaba Sofía Suescun.

Tras ello, la novia de Kiko Jiménez no dudó en decir que Marta Peñate llegó hasta frivolizar con el asunto de ser madre. «Esas lágrimas le delataban. Sabe que ese tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado«, destacaba. Unas insinuaciones que no gustaron nada a Beatriz Archidona que la frenó en seco. «Sofía, el tema de la maternidad una mujer que quiere ser madre y lo está pasando tan mal no creo que frivolice ni que lo utilice. Una cosa es contarlo públicamente porque hay muchas mujeres que están en su situación y eso nos ayuda, pero no creo que la cosa vaya por ahí», le replicaba la presentadora.

Suescun no desaprovechó la ocasión para atizar a Olga Moreno. «Pienso lo que siempre he pensado de ella. No solo de este ‘Supervivientes All Stars’, donde hemos participado, sino del anterior. Si queréis se lo preguntamos a los telespectadores, cómo tenía toda la historia pensada, cómo decía que amaba a su maridito, cuando era consciente de lo que estaba viendo fuera y estaba esperando a que saliera la noticia para quedar como una víctima”, señaló sin pudor.

Pero ante su insinuación Archidona le paró los pies, cuestionándole si era apropiado referirse así a su excompañera. «¿Sofía tú te sientes cómoda viéndote así con lo que le dijiste en plató y con esos términos que utilizaste?», le cuestionaba la presentadora de ‘De Viernes’.

«Pues hombre tampoco es algo…», le replicó al instante ella. «Sofía. no vayas de dura, porque en esto le voy a dar la razón a Marta es que fuera de cámara eres otra persona. ¿En serio no te chirría viéndote así hablar a una persona con esos términos y ese tono?», insistía Beatriz Archidona cuestionando así a la navarra por haberle dicho que «no tiene coño».

«Con Olga Moreno la verdad es que no me chirría hablar de esa manera», remató Sofía. «Pero es que ella no te ha hecho nada a ti, osea no hay nada que haya hecho para que se entienda ese desprecio», le replicó por su parte Ángela Portero.