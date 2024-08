Sofía Suescun encara a Ángela Portero en ‘De Viernes’ ante lo que le atribuye y debe atajarlo

Sofía Suescun se sentaba este viernes en el plató de ‘De Viernes’ después de que la semana pasada rechazara acudir para el enfrentarse con Marta Peñate y el resto de concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. Y lo hacía siendo consciente de que acudía a un espacio en el que se le ha criticado mucho. De hecho, ha visto como durante la entrevista tanto José Antonio León como Ángela Portero intentaban cuestionarla y enfrentarse con ella.

Nada más llegar al plató, Sofía Suescun reconocía que estaba nerviosa por volver a un plató de televisión después de mucho tiempo. «Feliz y no te voy a engañar con los nervios del primer día de colegio», reconocía de primeras. «Claro porque a pesar del tiempo que he estado en esta casa volver de nuevo y pisar un plató y este recibimiento pues mueve», añadía al respecto.

Tras ver sus nervios, José Antonio León le destacaba que no entendía esa actitud. «Me sorprende que te vemos excesivamente nerviosa cuando tú tienes un dominio de platós y de programas», le reconocía el colaborador. «Porque es el primer día después de muchos años», contestaba ella. «Me pongo nerviosa de verte a ti que eres de los de antes, el resto son nuevos», añadía ella. «Bueno yo nueva no, que llevo aquí muchos años», se defendía Ángela Portero.

Justo después, ‘De Viernes’ recordaba el conflicto entre Sofía Suescun con Marta Peñate y cuando le dijo lo de que ella estaba plena y la canaria se enfrentó con ella al dejar claro que se lo estaba diciendo por sus problemas para ser madre. «Es una historia larga, yo creo que a veces de buena soy tonta, para mi la amistad con Marta en el primer reality fue auténtica y real», recalcaba la navarra.

Rápidamente, Ángela Portero se echaba encima de ella. «Dices que de buena eres tonta, pero por lo que ha visto toda España y por lo que probablemente por lo que no has ganado este concurso es todo lo contrario. Has destilado maldad con todos y cada uno de tus compañeros salvo con los que consideras tus fieles. Le diste el golpe bajo a Jorge, a Marta, a todos los que no te seguían tu juego», le espetaba la colaboradora.

«¿El golpe bajo por qué Ángela?», le preguntaba Sofía. «Yo creo que tú cuando te contratan para un programa te estudias a los personajes y piensas a ver por donde les puedo tocar las narices y es lo que has hecho», defendía Ángela Portero. «No, al final esto no es un ‘Supervivientes’ anónimos, es un ‘Supervivientes’ de personajes públicos que cada uno lleva una mochila y tiene que ser consciente», se justificaba Sofía. «Y tú también», le replicaba Portero.

«Pero no se lo echamos encima porque todos tenemos un pasado y estamos en un concurso de convivencia y supervivencia», le seguía diciendo Ángela Portero a su invitada. «No sé a qué te refieres, hubo dos momentos en el que pedí perdón a Jorge y otro que era el de Olga», se defnedía Sofía. «Y otro con respecto a Marta que ya entraremos, pero si vas con la metralleta….», sentenciaba Sofía Suescun.

Sofía Suescun se enfrenta con Ángela Portero: «Vamos a relajarnos»

Pero el rifirrafe entre Sofía Suescun y Ángela Portero no acababa ahí y después volvían a enfrentarse al hablar de su conflicto con Marta Peñate. «Según Marta tuvisteis una conversación previa en la preconvivencia en la que te cuenta sus problemas que ya sabías porque ya los había contado en redes», le recordaba la periodista. «Ángela tu misma te estás pillando los dedos porque si ¿yo ya lo sé para que me lo va a contar en la preconvivencia?», le contestaba Suescun.

«Ella dice que para ser plena necesita tener un hijo y si ella te dice que tienes cara de culo o lo que fuera lo normal es que dijeras ‘Marta yo soy feliz, tengo una vida maravillosa con Kiko'», le exponía Ángela. «Pues eso plena», sostenía Sofía Suescun. «No, no dices plena porque si es la palabra que ha utilizado ella», le replicaba Ángela. «Pero es que eso es mentira, y se han inventado muchas cosas», recalcaba Sofía Suescun.

«¿Y el baby-boom? Vamos a eso», le volvía a decir Ángela Portero tratando de sacarla de quicio. «Ángela te veo con muchas ganitas ehhh, vamos a relajarnos», le pedía Sofía. «Es que le estás dando la vuelta a la tortilla. Yo creo que la actitud tuya tendría que ser venir y pedir perdón porque te equivocaste proque estabas caliente o por lo que sea», le soltaba la periodista.

«Y yo pido perdón pero no voy a pedir perdón porque a algunos les interesa, yo soy valiente y cuando la he cagado estoy ahí para rectificar pero en este caso no, ya estoy harta, me ha parecido super injusto como se ha manejado todo», insistía Sofía Suescun. Al ver que Ángela Portero la iba a volver a cortar y no la dejaba explicarse, Beatriz Archidona le pedía que se callara y le dejara hablar a ella.