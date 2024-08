Sofía Suescun decide dar plantón a ‘De Viernes’ e impugna las pretensiones del programa

Sofía Suescun ha decidido no seguir alimentando la guerra y la polémica con Marta Peñate tras ‘Supervivientes All Stars’ y, por eso, ha declinado asistir a ‘De Viernes‘ a pesar de estar invitada como el resto de exconcursantes.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha recibido a la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’, Marta Peñate, para hablar de todos sus frentes abiertos, dentro y fuera del concurso. Especialmente los relativos a Sofía.

Además, ‘De Viernes’ ha ofrecido un cara a cara en el que Marta se ha enfrentado a leyendas con las que ha compartido experiencia como Olga Moreno, Alejandro Nieto, Logan Sampedro, Bosco Martínez-Bordiú, Jorge Pérez, Lola Mencía y Abraham García. Todos ellos en plató para resolver los asuntos pendientes que aún quedan tras el debate final de ayer jueves.

Pero la propia y sonada ausencia de Sofía Suescun ha adquirido más protagonismo que la presencia del resto de All Stars de ‘Supervivientes’. La joven ha plantado al programa de corazón que produce Mandarina en colaboración con Mediaset. No ha aceptado la invitación como así ha explicado Beatriz Archidona con resignación al comienzo de la emisión: «Sofía no está aquí esta noche, nosotros la hemos invitado y no ha querido asistir«.

En esta determinación drástica y razonable de Sofía estaría su intención de no seguir machacando su imagen a costa de sus conflictos con Marta Peñate. También estaría detrás esa corriente predominantemente crítica que ha existido en ese programa durante su concurso y de la que le habrá dado buena cuenta su madre Maite Galdeano, que ya declinó también acudir a ‘De Viernes’ en su última invitación por el «aquelarre» contra su hija.

Así, Sofía Suescun no parece dispuesta a entrar en juegos que nada tienen que ver con ella y que no le benefician con tal de otorgar buenos registros de audiencia a terceros.