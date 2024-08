Sofía Suescun no se amilana en ‘De Viernes’ con lo que se lanza a sentenciar de Olga Moreno

Sofía Suescun reaparecía este viernes en ‘De Viernes’ para poner fin a todas las polémicas que han quedado abiertas tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. Así, la ‘reina de los realitys’ ha respondido a todas las dudas de los colaboradores y se ha enfrentado con algunos de ellos como Ángela Portero. También ha dejado claro lo que piensa de algunos compañeros como Marta Peñate u Olga Moreno.

Ya de primeras cuando Ángela Portero le reprochaba su actitud y le criticaba todos los golpes bajos que les había dado a sus compañeros, Sofía Suescun no dudaba en decir que con Olga Moreno lo único que hizo fue dejar claro que estaba en contra de su victimismo.

«Con Olga no es que fuera un golpe bajo, Olga Moreno simplemente estaba en ‘Supervivientes All Stars’ por el concurso que hizo en 2021 basándose en ser una víctima desde el principio hasta el final y en el momento en el que yo empiezo a ver que volvía a hacerse la víctima injustamente con un compañero salto y le di, ya está», dejaba claro Sofía Suescun.

Pero más adelante, Santi Acosta daba paso a otra hoguera que prendió en ‘Supervivientes’ Sofía con Olga. Así, ‘De Viernes’ recordaba lo que pasó a raíz de que Olga tratara de victimizarse porque Abraham le nominara en la primera semana. Tras ello, la navarra saltó y le recordó todo su pasado y desde entonces se produjo una guerra entre las dos que acabó con el «no tiene coño» en el debate final.

«¿Qué piensas de Olga a estas alturas?» le preguntaba Santi Acosta de forma clara y directa. «Pues lo que siempre he pensado. Yo como he explicado al principio le considero, bueno ella ha basado su concurso en victimizarse no solo este sino en el que participó donde si quereis se lo explicamos a los espectadores, como tenía toda la historia pensada y cómo decía que amaba a su maridito cuando era consciente de lo que estaba habiendo fuera y estaba esperando a que saliera la noticia para que le sirviera y hacerse la víctima como ha hecho siempre», respondía ella sin pensárselo.

Justo después, Beatriz Archidona aprovechaba para preguntarle a Sofía Suescun si no se arrepentía de las formas que tuvo al enfrentarse con Olga. «¿Pero Sofía tú te sientes cómoda viendote así con lo que le dijiste en plató y con esos términos que utilizaste?», le cuestionaba la presentadora de ‘De Viernes’.

«Pues hombre tampoco es algo…», respondía ella. «Sofía no vayas de dura porque en esto le voy a dar la razón a Marta es que fuera de cámara eres otra persona. ¿En serio no te chirría viéndote así hablar a una persona con esos términos y ese tono?», insistía Beatriz Archidona cuestionando así a la navarra por haberle dicho que «no tiene coño».

«Con Olga Moreno la verdad es que no me chirría hablar de esa manera porque al final es que no…», sostenía Sofía. «Pero es que ella no te ha hecho nada a ti, osea no hay nada que haya hecho para que se entienda ese desprecio», le replicaba Ángela Portero.

Sofía Suescun deja claro lo que piensa de Olga: «No empatizo con esta persona»

Y era cuando Sofía Suescun sentenciaba lo que piensa realmente de Olga. «Bueno es que no hace falta que me haga a mí nada para que yo sienta un rechazo ante ella», recalcaba ella. «No le has dado la oportunidad para conocerla», volvía a cuestionarle Ángela Portero. «Todos hemos visto su pasado en esta cadena como ha actuado siempre y simplemente yo no empatizo con esta persona», concluía la hija de Maite Galdeano. «Pues la gente empatizó que le hicieron ganadora de su edición», apostillaba Antonio Montero.

Finalmente, Beatriz Archidona le cuestionaba a Sofía Suescun si no se arrepentía de nada de lo que había hecho en su vuelta a televisión. Y la navarra era clara. «Si queremos ser justos me puedo arrepentir, no me gusta verme como me he visto con Olga pero es que hay dentro algo de mí que no puedo con ella, no nos soportamos y perdona que mi subconsciente hable por mí pero no lo puedo controlar», añadía.