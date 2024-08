Sofía Suescun le arrea la frase de la noche a Olga Moreno en ‘Supervivientes’: «No tiene coño»

Que Sofía Suescun y Olga Moreno no pueden ni verse es una realidad y prueba de ello se ha visto durante la emisión de ‘Supervivientes All Stars‘. Los numerosos reproches que ambas se han intercambiado en La Palapa no han sido pocos. Unos dardazos a los que se le ha sumado el último que Sofía Suescun le ha asestado a Olga Moreno y que incluso le ha hecho enmudecer.

Todo ha comenzado a raíz del brutal choque que Adara Molinero y Sofía Suescun estaban teniendo durante la emisión del debate final. En concreto, Adara Molinero ha criticado el paso por el concurso de Sofía Suescun y su actitud asegurando: «Para mí ha sido mucho más grave lo que ha hecho ella». Un dardazo que Olga Moreno se ha atrevido a completar asegurando: «Y siempre ha empezado ella eh (Sofía Suescun)».

Al escuchar dicha crítica, Sofía Suescun no ha dudado en mandar callar a Olga Moreno. «Pero a ver señora, que usted se tiene que callar», le ha soltado. Un comentario por el que Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir. «No, aquí no se tiene que callar nadie Sofía. Olga también ha estado en el concurso, ha sido una superviviente all star y puede hablar eh», fueron las palabras empleadas por la presentadora.

La brutal respuesta de Sofía Suescun a Olga Moreno: «¡No tiene coño!»

Lejos de achantarse y de forma ávida, Sofía Suescun se la ha devuelto de forma contundente: «Pero no tiene coño». Una réplica brutal que hace referencia a la frase viral que Rocío Carrasco le lanzó desde su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

En plató la contestación de Sofía Suescun ha provocado la reacción de Adara quien la señalaba de vulgar: «¡Qué vulgar! Esta chica es tan vulgar…». Poco después, Olga Moreno se recomponía y se la devolvía asegurando: «Voy a hacer como Marta, voy a contar hasta diez. Tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te has machacado, tú solita».