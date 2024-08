Marta Peñate brota y abandona el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ por Sofía Suescun

Marta Peñate y Sofía Suescun se han convertido tras su paso por ‘Supervivientes All Stars‘ en enemigas irreconciliables. Las dos ha protagonizado un tenso encontronazo al revivir uno de sus enfrentamientos más sonados en la recién concluida edición del reality de supervivencia. Tal ha sido el nivel de reproches que se han registrado que Marta Peñate ha llegado incluso a abandonar el set en el que esperaba entrar al plató.

Todo ha comenzado al recordar su sonada disputa. «Marta es muy egoísta y a la hora de yo poder dar mi opinión sobre un amigo, para ella fue una puñalada y simplemente tiene que entender que al igual que ella defendería a sus amigas, yo también defendía a los míos», ha comenzado diciendo la de Navarra. Poco después profundizaba asegurando;: «El detonante fue muy defensa a Abraham y a partir de ahí sentí que Marta tenía como dije una mochila y que tenía ganas e sacar todo eso».

En la misma línea, Sofía Suescun ha defendido su postura: «Yo no lo entendía, si pensáis bien no he hecho más que defenderme de todo lo que me atacaba. No he disparado a diestro y siniestro. Le tengo cariño y me quedo con lo que vivimos en ‘Gran hermano’ y voy a intentar olvidar todo esto porque en muchos momentos ha sido una pesadilla».

Por su parte, Marta Peñate ha querido calmarse antes de soltarle un nuevo ataque a Suescun. «Estoy contando hasta diez… Voy a empezar desde el principio. Veo que Sofía ha tenido unos días para recapacitar y autocrítica cero. Que todavía tengas las narices de ver el vídeo de Jorge e intentes tapar el sol con el dedo… Voy a hacer un resumen porque creo que me lo merezco», ha comenzado diciendo .

Marta Peñate abandona el set de ‘Supervivientes’ en pleno debate final

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate le ha afeado a Sofía que dijera que podría haber ganado por el odio que levanta. Por ello, la ganadora de la edición ha defendido su victoria diciendo: «No he ganado por los haters porque estaba Alejandro y Jorge. Ha ganado al verdad y la bondad, lo que tú no tienes y te voy a decir más. Me dijiste lo de plena y que no lo dijiste por el tema del embarazo… Es mi historia y lo cuento donde y cuándo y en el momento que me dé la gana para que tú lo sepas».

Frente a ello, Sofía Suescun le ha atacado recordando:»Tú estuviste todo el concurso llamándome amargada y cara de no sé qué… Te vas por las ramas para machacarme y terminar de hundirme. Tú estuviste todo el concurso llamándome amargada y te dije «amargada tú que yo estoy plena» Tu eres una sucia y te lo quisiste llevar por donde te convenía y dije joder esta no es la tía que conocía».

«La amagada y la sucia como tu dices ha ganado porque España me ha hecho ganadora», le ha arreado Marta Peñate ante lo que Suescun ha vuelto a soltarle: «Madre mía, espero que estés plena con el concurso». «Estoy plena con el concurso y con mi vida», ha enfatizado la ganadora. Ante la duda de Sofía Suescun, ésta se ha levantado y ha abandonado súbitamente el set poniendo en peligro su aparición en el plató.