Marta Peñate lanza un alto comunicado frente a lo ocurrido tras ganar ‘Supervivientes All Stars’

Marta Peñate ha roto su silencio en redes sociales tres días después de su victoria en ‘Supervivientes All Stars’. La canaria se proclamó ganadora de una edición de leyendas extraordinariamente polémica por la guerra abierta entre ella y Sofia Suescun.

Su conflicto en Honduras ha tenido una gran repercusión en España tanto en los platós como en las redes sociales entre los fandoms de cada una de las concursantes, generándose otra cruzada en el terreno virtual entre seguidores acérrimos de una y la otra.

La polarización ha sido extrema. Por eso, aunque el público de ‘Supervivientes All Stars’ se volcó mayoritariamente con Marta Peñate para ganar este reality, lo cierto es que la avalancha de críticas y ataques contra la joven, algunos despiadados, están siendo feroces. En ciertos casos, usando vilmente su problema para quedarse embarazada.

Así, tras volver a la normalidad y empaparse de todo relativamente, Marta ha emitido un importante comunicado a través de sus redes sociales. En primer lugar, agradece a sus fans que le hayan hecho ganadora, pero no tarda en replicar a esos detractores que no aceptan el resultado y que le están machacando fuertemente tras acabar el programa.

«Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy a las 4 de la tarde y estoy con mi mamá y mi novio. No sé por dónde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona, pero no puedo. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria», escribe Marta Peñate.

«A los haters solo os puedo decir que ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio, y nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura. Pero los haters son lo de menos, lo de más sois los que me dais amor, y a vosotros, gracias», culmina la exconcursante en ese firme post.

Por otro lado, Marta Peñate también se ha pronunciado en su cuenta oficial de X: «Uffff, ¿por dónde empezar? Pues por las GRACIAS, GRACIAS por comprarme tal y como soy, con mis defectos y mis virtudes. Estoy MUY agradecida. A los que me apoyáis: GRACIAS. A los haters, simplemente que la vida os perdone lo que me ponéis. OS QUIERO. Mi victoria es nuestra».