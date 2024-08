Omar Suárez se atreve a señalar una inimaginable deslealtad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Este viernes, Sofía Suescun y Kiko Jiménez se sentarán en el plató de ‘De Viernes’ para aclarar todas las polémicas abiertas tras ‘Supervivientes All Stars’. Aprovechando esta entrevista, Omar Suárez ha dejado a todos descolocados en ‘Vamos a ver’ al airear una información que podría poner en jaque la relación de los dos.

Antes de su entrevista en ‘De Viernes’, Omar Suárez no dudaba en dejar algunas claves para que los colaboradores del espacio le preguntaran por ellas tanto a Sofía como a Kiko Jiménez. Pero sin duda el colaborador sorprendía al destapar lo que Maite Galdeano va diciendo de su yerno por los pasillos de Telecinco.

«Hemos visto todos los frentes abiertos que tienen, a mi me gustaría que les preguntaran algunas cositas. En primer lugar, sabemos de la mala relación de Maite Galdeano con Kiko, sus vaivenes. Pero la gran pregunta es si Kiko sabe y es consciente de las cosas que va diciendo de él en público en este pasillo Maite, que ha dicho verdaderas barbaridades que no se pueden reproducir«, soltaba Omar Suárez.

«¿O sea en realidad no le tiene cariño Maite a Kiko?», preguntaba sorprendida Adriana Dorronsoro. «Como va a tenerle cariño con lo que dice delante de compañeros», reaccionaba Omar. «¿Y qué dice?», repreguntaba Kike Calleja. «No puedo reproducirlo ni por el horario ni por nada. Lo que puedo decir es que Maite ha dicho que su hija no puede ni quiere que sea madre con Kiko«, contestaba el colaborador.

Tras ello, Antonio Rossi le cuestionaba si «¿no le considera buena persona?», a lo que Omar Suárez respondía que «no le considera buena persona ni que tenga….». «¿Valores?», repreguntaba Rossi. «Vamos a decir que se ha metido hasta con los genes de Kiko», sentenciaba Omar Suárez. «Cosas muy desagradables», añadía.

Lejos de quedarse ahí, Omar Suárez dejaba caer que Sofía Suescun podría haber tonteado con otro concursante de ‘Supervivientes All Stars’ y que jamás nadie pensaría. «Durante ‘Supervivientes’ a Sofía se le ha relacionado con Bosco, pero a mi me dicen que lo que no ha salido a la luz es que Sofía se podría haber insinuado a otro concursante hasta límites insospechados. Ella se acerca a esta persona y le dice ‘¿te gustan mis labios? Pues pruébalos. Y el nombre del chico no nos lo esperábamos», añadía el colaborador.