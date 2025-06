Gloria Camila deja en entredicho lo que relató Anita en 'De Viernes' y pone el foco en su pacto con Montoya

Tras la final de 'Supervivientes 2025', Anita Williams concedía su primera entrevista a 'De Viernes' donde se abría en canal destapando su vida más trágica y oscura con su paso por prisión y los malos tratos y el bullying que recibió. Este lunes, 'Tardear' analizaba la entrevista y Gloria Camila no dudaba en cuestionarla.

"¿Cómo te quedaste con Anita?", le preguntaba Frank Blanco a su colaboradora. "Bueno yo es verdad que no lo vi porque estaba de boda", reaccionaba de primeras Gloria Camila antes de opinar sobre lo que pensaba de algunas de las declaraciones de la cuarta finalista de 'Supervivientes 2025'.

"Si que es verdad que justo estaba comentando que una persona que ha sufrido bullying por un tema sexual que no quisiéramos nadie pasar por eso, luego es verdad que ella ha seguido viviendo de eso cuando entró en el concurso entonces no termino de entenderlo", soltaba Gloria Camila.

Era entonces cuando Marta López le comentaba a su compañera que le faltaban datos. "Ella sufrió bullying por otras cosas, no por el vídeo. El vídeo fue después", aclaraba la colaboradora. "Bueno y por el vídeo también", le replicaba Carmen Alcayde antes de revelar que ella sabía de todo esto porque la propia Anita se lo contó en Honduras.

"A mí me lo contó en la isla una noche y tú lo escuchas y te lo cuenta tan normal que la vas entendiendo, pero luego lo piensas y dices vaya vida ha vivido esta chica que le ha hecho madurar mucho. Pero luego es verdad que tiene esos arranques y sigue a veces culpando al mundo de su pasado", añadía Carmen Alcayde. "Porque tiene muchas carencias emocionales", apostillaba Gloria Camila.

Por su parte, Leticia Requejo reconocía que todo esto le ha servido para justificar algunos de los comportamientos de Anita en 'Supervivientes' y para entenderla. "Anita lo que tiene es que es buena tía", destacaba la colaboradora ante sus compañeros.

Más tarde, Gloria Camila opinaba sobre lo que ha pasado con Montoya y Anita tras acabar 'Supervivientes'. "Yo creo que Anita rompió el pacto en el momento en el que vio que Montoya no estaba al mismo nivel emocional. Que estaba Anita entregada con él y ella veo que se sintió un poco más chica cuando Montoya no le dio su lugar ni que todo lo que le dijo en la isla lo hizo realidad tras 'Supervivientes'", sentenciaba la colaboradora haciendo alusión al pacto que habrían alcanzado los dos concursantes para no revelar que mantuvieron relaciones sexuales en Playa Misterio tal y como Makoke destapó en su día y cómo la propia Anita lo confirmó el pasado jueves.