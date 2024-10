María del Monte rompe años de silencio sobre Isa Pantoja con este insólito pronunciamiento

Han pasado casi 30 años desde que Isabel Pantoja, con ayuda de María del Monte, decidiera adoptar a Isa Pantoja. Desde entonces, María ha permanecido siempre en un segundo plano y nunca se ha querido pronunciar hasta hoy, que ha determinado dar un paso al frente y conceder unas declaraciones insólitas.

Si bien, María del Monte ha roto casi tres décadas de silencio después del relato de Isa Pi en 'De Viernes' y de escuchar el infierno que supuestamente vivió en Cantora. Sus contundentes palabras se han visto en primicia en el programa 'Espejo Público' de Susanna Griso.

"Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que, si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbaridad", ha sentenciado María del Monte de un modo expeditivo nunca antes visto en ella.

María de Monte advierte: "Quien diga lo que no debe, allá con las consecuencias"

"Le preguntaron por algún momento feliz e Isa destacó tu figura", le ha recordado una reportera. "Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida y ella lo sabe", ha asegurado la cantante, que se ha negado a responder si le ha mandado un mensaje de apoyo después de su dura entrevista en Telecinco: "Eso queda entre nosotras".

Respecto al tema de la adopción, un proceso que se hizo de forma conjunta entre María del Monte y Pantoja, también se le ha preguntado ahora que ha vuelto a ponerse en el centro del debate. "Yo ahí no voy a decir nada y, quien diga lo que no debe, allá con sus consecuencias", ha advertido, reservándose el derecho a emprender acciones legales si fuese conveniente hacerlo.

"Creo que por primera vez en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y mi corazón y mi conciencia me dice que lo haga, he hablado, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad", ha rematado la artista.