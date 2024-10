El alto pronunciamiento de Irene Rosales sobre la grave acusación de Isa Pantoja a Kiko Rivera

Poco a poco, van pronunciándose diferentes rostros relacionados con el clan Pantoja tras las duras declaraciones de Isa Pantoja en 'De Viernes'. Una de las últimas en hacerlo ha sido Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera no ha dudado en defender a su marido ante lo que llegó a contar su cuñada.

Cabe recordar que Isa Pantoja no dudó en señalar a su hermano Kiko Rivera al contar que le llevó junto a su pareja de entonces a un ginecólogo cuando tenía 16 años para que le hiciera un examen para saber si era virgen o no. Por si fuera poco, Ángela Portero recordaba el duro episodio protagonizado por el DJ junto a Manuel Cortés en el que ambos le hicieron una especie de limpieza para purificarla con una manguera.

Mientras Manuel Cortés ha clamado en 'Vamos a ver' contra Ángela Portero por lo que contó en 'De Viernes' y Kiko Rivera tachó a su hermana de hacerse la víctima sin nombrarla; este martes ha sido Irene Rosales la que se ha pronunciado al ser preguntada por un reportero de Europa Press.

"A ver, la cosa aquí es que a mí se me bombardea responsabilidad y es que yo no tengo nada que ver. Yo también tengo una vida donde tengo cosas buenas, pero también tengo muchas malas. Yo he tenido que pasar en estos cuatro años la pérdida de tres familiares muy importantes y que a mí se me carguen con cosas, que es que no pinto ni nada. Y además, la gente a mí acribillándome que si "es que no tienes empatía". Claro que tengo empatía y siento mucho por lo que ha podido pasar Isa, pero es que no puedo hacer nada", empezaba respondiendo la que fuera concursante de 'GH DÚO' y colaboradora de 'Fiesta'.

"Yo tomé la decisión hace cuatro años de distanciarme, de poner un punto y final, porque para mi salud mental no era sano, porque yo también tengo que sanarme muchas cosas mías propias", proseguía recordando Irene Rosales aludiendo a cómo decidió dejar la televisión y solo volvió hace unos meses para comentar 'Supervivientes' en 'Fiesta'.

Irene Rosales da la cara por su marido Kiko Rivera: "Ha pedido perdón"

Asimismo, Irene Rosales no ha dudado en defender a Kiko Rivera ante el testimonio de su hermana Isa. "Luego lo que haya pasado con Isa o no, eso son cosas que hasta donde yo tengo entendido, de lo que ha tenido que pedir perdón mi marido, lo ha hecho. La relación ahí se enfrió o se distanció por el tema que hubo familiar y yo creo que al final los dos en su manera han reclamado un poquito de cariño cuando eran pequeños", recalcaba.

Finalmente, sobre la acusación de Isa Pantoja a Kiko Rivera de cuándo le llevó al ginecólogo para que le examinaran y reconocieran si era virgen o no, Irene Rosales ha sido clara. "Yo creo que a mi marido se le está cargando con una responsabilidad cuando él tenía veintipocos años en algo que fue un mandado y sin más. Entonces yo creo que tanto a mí como a mi marido se nos está machacando una bestialidad y yo entiendo por lo que ha podido pasar Isa y lo que ha querido contar Isa, pero también entiendo que a Isa en casa se le ha tratado de maravilla", defendía.

"Hasta donde yo sé, mi marido adora y ha adorado a su hermana siempre y jamás ha querido hacer algo malo. Y hasta donde yo sé lo del tema ese de llevarlo al ginecólogo... primero Kiko era súper joven y Kiko fue un mandado y Kiko no lo hizo con la... Al revés, Kiko se ha llevado a su hermana y a sus parejas a muchísimos bolos. De hecho, ha estado en casa y vamos que no... que yo creo que no…", concluía la mujer de Kiko Rivera.