Manuel Cortés clama acciones legales contra Ángela Portero por lo que le atribuyó de Isa Pantoja

Manuel Cortés ha entrado en escena en plena polémica y ha lanzado una amenazadora advertencia a Ángela Portero por implicarle en el episodio de la manguera que sufrió Isa Pantoja en Cantora cuando perdió la virginidad y que se destapó en su dura entrevista en 'De Viernes'.

La joven se negó a contarlo por el trauma que arrastra sobre aquello, pero sí lo hizo la colaboradora del programa nocturno. "Si no lo quieres contar tú, lo voy a contar yo. Tu hermano junto a tu primo Manuel te cogen en Cantora casi desnuda, te empiezan a mojar y te hacen una especie de limpieza como para purificarte por lo que habías hecho (tener relaciones con un novio de etnia gitana). Tu hermano y tu primo", desveló Portero. "No, mi primo no, estaba ahí, pero él no", le contrarió Isa Pantoja mientras la periodista insistía en su versión.

Pues bien, el equipo de 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con Manuel Cortes para conocer su testimonio. "Tras la conversación, sacamos varias conclusiones. Por un lado, que es otra persona más testigo de lo que sucedió, pero que no tiene nada que ver. Lo confirma él y además advierte de que se revise la forma en la que se cuentan las cosas porque dice que tomará acciones legales", ha introducido una periodista del programa.

El hijo de Raquel Bollo ha negado su implicación en ese suceso, con unas advertencias incluidas que van dirigidas a Ángela Portero y por las que debería temer. "Después de que ella (Isa) haya dicho 'no, mi primo no', yo creo que con eso es suficiente para vosotros y para todo el mundo. No tengo que justificarme o dar muchas más explicaciones", ha declarado.

"Lo que sí puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y estar muy seguro, ¿no? Sobre todo en la entrevista hay una persona que es Ángela Portero que, por lo que ha llegado a mis oídos, afirma concretamente y da por hecho algo que es incierto. Yo que ella tendría mucho cuidado porque, de no ser así, voy a tomar mis medidas, está bastante claro", ha avisado Manuel Cortés.