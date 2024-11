Colosal lluvia de críticas a 'El Hormiguero' y Pablo Motos por su juego sucio contra 'La Revuelta'

Este jueves 21 de noviembre se celebra el día Mundial de la Televisión y posiblemente pase por ser el día en el que todo cambió en la pequeña pantalla después de que David Broncano y 'La Revuelta' hayan destapado el mayor escándalo de la historia de la televisión en directo al denunciar cómo Pablo Motos y 'El Hormiguero' les habían dejado sin invitado a media hora de empezar a grabar.

Así, David Broncano explicaba que este jueves iba a asistir como invitado Jorge Martín, el campeón del mundo de Moto GP. Sin embargo, como el deportista ya tenía apalabrada su visita a 'El Hormiguero' la semana pasada desde el programa de Antena 3 producido por 7 y acción

"Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón de MotoGP, y de hecho está abajo en el camerino. Nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía aquí, y como en teoría iba a ir allí la semana que viene y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, tienen sus formas de presionar y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí. Han hecho lo que ellos pueden hacer para esto y hoy no tenemos entrevista", empezaba aclarando Broncano sobre lo sucedido con Pablo Motos y su equipo.

"Lleva pasando años desde 'La Resistencia'. Cuando pueden hacer que no vengan aquí lo hacen, y cuando no tienen tanto poder exigen que mínimo vayan allí primero. No tengo ningún problema personal, pero es verdad que son muchos años en los que esto nos ha pasado continuamente. Ojalá ellos me respondieran con chistes y no con cosas por debajo", terminaba diciendo el humorista denunciando alto y claro las técnicas truculentas de la competencia para acabar con ellos.

Lluvia de críticas a Pablo Motos entre rostros famosos

Tras la denuncia pública de David Broncano contra Pablo Motos, las redes han echado a arder y son ya muchos los rostros conocidos que no han dudado en aplaudir al presentador y al equipo de 'La Revuelta' por su manera de denunciar lo hecho por Pablo Motos.

Desde rostros como Paloma del Río pasando por Noemí Galera a presentadores de TVE como Aitor Albizua, Mónica López o Carlos del Amor.

La elegancia de @larevuelta y @davidbroncano no tiene un límites. Todos los que trabajamos en televisor sabemos lo que es que un invitado se te caiga a última hora pero que por presiones de otro programa te deje colgado el invitado se llama de otra forma. Malas artes. Ánimo.... — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) November 21, 2024

Que en el Día de la Televisión @davidbroncano y @LaRevuelta_TVE estallen por las malas artes y presiones del otro programa para con los invitados y provocar que éstos vayan primero "al otro", es una ironía. No aprendí eso en la Facultad — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) November 21, 2024

Somos muy de animalitos hasta el final... Bravo @LaRevuelta_TVE pic.twitter.com/9GDURNv3pC — Mònica López (@monicalopez_tve) November 21, 2024

La vergüenza del juego sucio. Es responsabilidad de todos los que trabajamos en los medios hacer de este “mundillo” algo más sano. En todos los sentidos.



Gracias por hablar @LaRevuelta_TVE 🤘🏽 — Aitor Albizua (@aitoralbizua) November 21, 2024

Viendo hienas, buitres y la berrea del ciervo. Fan de @LaRevuelta_TVE más que nunca. — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) November 21, 2024

Hay gente que tiene una manera peculiar de celebrar el #DiaMundialDeLaTelevisión que es hoy. #YoConLaRevuelta — Carlos del Amor (@cdelamor_) November 21, 2024

Alguien tenía que decirlo. Se llama juego sucio — María Escario (@maria_escario) November 21, 2024

Hoy Día Mundial de la Televisión nos enteramos de las cerdadas que hace Pablo Motos para j*der a @LaRevuelta_TVE Todo mi apoyo a @davidbroncano y a su equipo. 🤬🫂 — Elsa Ruiz (@elsaruizcomica) November 21, 2024

"El hormiguero cabando su propia tumba"

Que justamente pasé esto el Día Mundial de la Televisión #LaRevuelta#ElHormiguero cabando su propia tumbapic.twitter.com/U6vWBuWSLa — telemagazine (@telemgzn) November 21, 2024

Muy bien Broncano denunciando una práctica que lleva años. Amenazar a la gente. Y esas prácticas se deben cambiar por el bien de nuestra profesión. Me sumo. — Borja Terán (@borjateran) November 21, 2024

Broncano explica cómo Pablo Motos ha maniobrado para impedir por la fuerza al campeón del mundo de Moto GP Jorge Martín ir a la Revuelta en TVE a última hora. Qué bien que denuncien públicamente estas prácticas mafiosas intolerables.



pic.twitter.com/65pyncVnyA — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 21, 2024

Insólito lo que está pasando con #LaRevueltaTVE.

Aplaudo fuerte cómo Broncano se ha plantado ante las prácticas deshonestas de Pablo Motos con los invitados.

No deja de ser televisión y hay que respetar tb el trabajo de la competencia. — Berto Molina (@BertoMolina) November 21, 2024

La mejor manera de no apoyar actitudes mafiosas e irrespetuosas hacia compañeros/as de industria es no ir como invitado/a a programas que las practican. Sin invitados/as no hay programa. Lo de hoy debería ser un antes y un después. Bravo @LaRevuelta_TVE 👏🏼 — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) November 21, 2024

Hay que ser muy valiente para hacer lo que hemos visto hoy en @LaRevuelta_TVE . Ya basta de callar ante los movimientos mafiosos. En televisión y en todos los ámbitos de la vida. — nguzman.bsky.social🦋 (@n_guzman) November 21, 2024

David Broncano (@davidbroncano) contando las guarradas de @El_Hormiguero, Jorge Martín no ha podido ir hoy a #LaRevuelta porque el programa de Motos “ha actuado” con sus maneras para joder hoy la entrevista en #LaRevuelta



Pablo Motos: eres un SINVERGÜENZA pic.twitter.com/8jCJy4nCeM — Jorge G.H. (@salmantino42_) November 21, 2024

Las tácticas de Motos y su equipo que ha anunciado Broncano en #LaRevuelta que han dejado colgado al programa de hoy son una pura aberración al trabajo en TV. Si es cierto que esto se llevaba años repitiendo ha hecho bien en denunciarlo públicamente. — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) November 21, 2024

Lo que @LaRevuelta_TVE ha hecho hoy debería verse en las facultades de Ciencias de la Comunicación. Ojalá estos minutos de animalitos lo peten en audiencia. Por cierto, hoy es el Día de la televisión, buen día para reivindicar el trabajo que se tira a la basura por culpa de otros — Marina Romero 🌻 (@marinaromerotv) November 21, 2024

Lo que ha pasado esta noche en #LaRevuelta es histórico. Aplaudo el valor de Broncano y su equipo para denunciar las malas artes de su competencia. Ya basta de que la televisión funcione a base de presiones, chantajes y maneras mafiosas.pic.twitter.com/hvUguKg1tw — Juan Rodríguez 🍃 (@juanig_97) November 21, 2024

Clase y dignidad contra el sabotaje, la falta de respeto al trabajo ajeno y el mafiosismo. Bravo, @LaRevuelta_TVE https://t.co/PPW8PzDfD5 — Daniel Valero 🏳️‍🌈 (@TigrilloTW) November 21, 2024

Ya me daba asco Pablo motos, pues ahora aún más. Que ganas que desaparezca la mierda de programa de #ElHormiguero — Rob (@robroberttob) November 21, 2024

En el día mundial de la televisión, quienes la amamos, trabajamos y vivimos de ella debemos tenerlo claro… #YoConLaRevuelta — @dravensito 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@hportales) November 21, 2024

"Ojala 'El Hormiguero' nos responda con chistes y no con cosas por debajo"



Qué basura es Pablo Motos (one more time). https://t.co/Az4AhxG1CT — Miguel Bermejo (@MiguelBermejo_) November 21, 2024

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero… pic.twitter.com/YfCj1RvNQ2 — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) November 21, 2024

Un dia mundial de la televisión perfecto. Broncano contando las presiones y amenazas de la competencia y poniendo videos de animales por quedarse sin invitado.

Horas antes, los mozos de Arousa despotricando de T5 después de estos cambiar de opinión sobre las campanadas 🤯📺 — Alejandra Castelló (@_alejacastello) November 21, 2024

David Broncano ha hecho historia de la televisión. Bravo por él y por todo su equipo.

Sí, esto lleva pasando años. https://t.co/X5vXNG6VJM — José María Clemente (@JoseMClemente) November 21, 2024

Las hormigas, como las cucarachas, suelen ser seres despreciables. https://t.co/Az4AhxG1CT — Miguel Bermejo (@MiguelBermejo_) November 21, 2024

Qué asco dan las malas artes de las hormigas y compañía. Desde robar invitados a presionar a tuiteros que le critican.



La decadencia. Cuánto me alegro que se les haya destapado.#LaRevuelta. — Nab 🦊 (@NaBGon) November 21, 2024

Historia de la televisión que permanecerá para siempre en el @ArchivoRTVE bravo por decir lo que han dicho y cómo lo han dicho @LaRevuelta_TVE fuera las tácticas nada éticas de la televisión. No todo está ni permitido ni justificado — Pedro Santos (@Pedrosantos_tve) November 21, 2024

Hace ya casi 3 años que a mí me hicieron una llamada del equipo de Pablo Motos.



Lleva años tejiendo de tapadillo una dinámica de llamadas y pseudocoacciones para cualquiera que dijera lo que para todos era obvio.



¿Llamarán hoy a @davidbroncano para decirle algo? https://t.co/eTQ8U0ju08 — Javier Padilla (@javierpadillab) November 21, 2024