'MasterChef Celebrity' llora la expulsión de una de las más queridas de la edición en su gala 3 en TVE

Después de la traumática expulsión de Soraya Arnelas la semana pasada tras la jugarreta de Jorge Luengo, 'MasterChef Celebrity 10' ha vivido este lunes su tercera entrega en TVE en la que hemos dicho adiós al tercer expulsado de esta edición.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se enfrentaban a la primera prueba de la noche en la que vivían una auténtica batalla de la harina. Así, se enfrentaban a tres batallas. En la primera todos tenían que elaborar al menos tres buñuelos de viento y tras la cata el jurado pasaba a seis concursantes a la siguiente batalla aunque en un principio aseguraba que pasarían ocho siendo Jorge, José Manuel Parada, Alejo Sauras, Torito, Valeria Ros y Miguel Torres los elegidos.

En la segunda batalla, los seis concursantes que mejor lo habían hecho en la primera tenían que elaborar una coca de verdura. Y aunque tenían que escoger a cuatro, al final Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz decidían que Alejo, Miguel y Torito continuaran en la siguiente batalla. En ese tercer reto, los concursantes tenían que elaborar unas milhojas siendo Alejo y Miguel los que conseguían pasar a la cuarta batalla. En ella, los dos se enfrentaban a Ana Callís, finalista de 'MasterChef 12+1' y tenían que elaborar una tarta sin gluten libre.

Alejo Sauras gana el pin de la inmunidad infiel y su equipo sale vencedor de la prueba de exteriores

Tras una cata a ciegas, el jurado elegía la tarta de Alejo como la mejor con lo que el actor se ganaba el pin de la inmunidad infiel. Un privilegio que hará que se pueda salvar de la eliminación cuando él lo desee. Eso sí tiene un hándicap, cualquiera de sus compañeros se lo puede robar en la primera prueba del siguiente programa si decide retarle. Además, el actor le otorgaba 4.000 euros a la ONG, Piel de mariposa.

Después, llegaba la tercera prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity 10' que se celebraba en el Filandón, un restaurante que rinde culto al producto con la parrilla en el Monte del Pardo de Madrid. En ella, Valeria Ros y Valeria Vegas se convertían en las capitanas de los equipos, que tenían que elaborar un menú de cuatro platos de Marcos Pérez, chef del restaurante, que degustaban 85 clientes, acostumbrados a su alta calidad.

Era una prueba en la que Mariló Montero y Torito volvían a vivir un tenso enfrentamiento después de que el reportero volviera a jugar con la comida, algo que cabreaba mucho a la presentadora. Y es que en el equipo rojo, Valeria Vegas reconocía que había ejercido una capitanía bastante desastrosa y que se había equivocado al elegir a José Manuel Parada como parte de su equipo. Y tras ello, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el azul, o sea el capitaneado por Valeria Ros mientras que David Amor era nombrado el mejor del equipo rojo.

Charo Reina, la tercera expulsada de 'MasterChef Celebrity 10'

Tras la prueba por equipos, siete concursantes de 'MasterChef Celebrity 10' volvían con los delantales negros y se enfrentaban a la prueba de expulsión en la que Jordi Roca volvía a ser el gran protagonista. El repostero volvía al programa con dulces como tarta de crepes con crema de cacao, tarta tatín de manzana, postre de melón y menta y tiramisú, entre otros.

Eso sí, David Amor como el mejor de la prueba de exteriores conseguía salvarse de la expulsión y se sumaba al resto de compañeros en la galería y decidía qué postre tenía que replicar cada uno de los delantales negros.

Después de la cata, los jueces decidían que los primeros en subir a la galería al ser los que habían presentado los tres mejores postres: Mariló Montero, José Manuel Parada y Rosa Benito. Lo que no se esperaban los otros tres concursantes (Charo Reina, Juanjo Bona y Valeria Vegas) es que se iban a enfrentar a un nuevo cocinado en el que tenían que elaborar un postre del Celler de Can Roca. Para hacerlo disponían de la receta y de 75 minutos.

Era una prueba muy complicada y Juanjo Bona demostraba que estaba feliz por haber podido hacer un postre de Jordi Roca mientras que Charo Reina se perdía y sufría varios problemas durante el cocinado y también Valeria Vegas tenía una actitud derrotista.

Finalmente, tras salvar a Juanjo Bona, Pepe Rodríguez anunciaba que la tercera expulsada de 'MasterChef Celebrity 10' era Charo Reina. "Hasta aquí hemos llegado. Estamos hablando de dos postres de Jordi Roca y perder así es perder con honra", reconocía. "El balance es super positivo, he aprendido mucho, he cumplido un sueño de estar en esta casa y en las cocinas", añadía la actriz y cantante. Una pérdida que ha dejado desolados a sus compañeros como a Juanjo Bona que reconocía que para él se iba una de sus tías.