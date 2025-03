Terelu Campos es inapelable al contestar a las críticas de Olga Moreno tras salir de 'Supervivientes'

Este viernes, 28 de marzo, Terelu Campos regresó a '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes 2025'. La colaboradora tuvo que hacer frente a las críticas que en el programa se han hecho sobre su concurso. Especialmente duras con ella han sido María Jesús Ruiz y Olga Moreno, quienes conocen muy bien las penurias que se pasan en Honduras, puesto que también fueron participantes.

Ambas se mostraron muy críticas con Terelu Campos, asegurando que se esperaban más de ella. "Me esperaba que pescase aunque sea en la orilla", reconocía la ex Miss España, mientras que la ganadora de 'Supervivientes 2021' le reprochaba que "no estaba sola cuando se metía en el mar". Este viernes, la madre de Alejandra Rubio ha decidido responderlas en directo, alabando el paso de ambas por el programa: "Han sido unas grandísimas supervivientes, una ganadora. Decir lo contrario es que es absurdo".

Una de las cosas que más criticó María Jesús Ruiz es que la malagueña solía trasmitir "muchas quejas en la convivencia". "Entre las quejas y que no eras empática con tus compañeros ahí está un poco la 'peguilla' que yo te puedo dar", le echó en cara la modelo. Algo con lo que ella no estaba de acuerdo: "Me parece fenomenal tu discurso, pero para mí no es verdad". Además, dejaba claro que en ningún momento ha querido compartir las quejas con sus compañeros: "Las quejas me las guardo para mí". "Lo que mejor me llevo es la convivencia", ha insistido.

Terelu Campos se enfrenta a dos grandes críticas de su paso por Honduras: Olga Moreno y María Jesús Ruiz.



Terelu Campos se enfrenta a las críticas de Olga Moreno

Respecto a la pesca, Terelu Campos considera que le hubiera parecido "egoísta hacerlo". "Te puedes poner con una cañita en la orilla para no pescar nada. Pero impedir a otro compañero la supervivencia de todo un grupo se llama egoísmo", defiende. Por su parte, Olga Moreno le ha preguntado si se esperaba dar más de ella durante su paso por el reality: "Te han faltado muchas cosas de supervivencia. Dices 'me he quitado los miedos'".

A lo que la hermana de Carmen Borrego, que ha estado 18 días en Honduras, ha respondido que su mayor miedo era meterse en el mar sola, algo que ha conseguido hacer pese a haberlo hecho acompañada. Así lo ha recordado Olga Moreno: "Todos sabemos que en el mar no te metes sola. Estás con un cámara y un redactor al lado tuyo".

Ante esto Terelu Campos ha insistido en que "me da miedo, sobre todo el mar profundo. Tampoco le hago daño a nadie por meterme en el mar con alguna persona". A la pregunta de Bea Archidona de si le duelen esas críticas, la colaboradora ha sentenciado: "No me duelen las críticas porque no creo que sean una cosa dañina".