Alba Carrillo se corona por cómo reaccionó a la visita de Feliciano López en 'La Revuelta' de David Broncano

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre determinados temas. Por eso era muy esperada su reacción a la entrevista que este jueves, 10 de abril, ha concedido su exmarido, Feliciano López, en 'La Revuelta' de David Broncano.

El extenista, actualmente director del Mutua Open de Madrid, visitó el programa de La 1 para presentar la nueva edición del torneo, que dará comienzo el próximo 22 de abril. Además, recordó la "caída tonta" que tuvo a los 16 años, por la que casi se paraliza su carrera profesional: "Tuve que estar tres meses parado". Asimismo, también reconoció que desde que se retiró en 2023 ha jugado poco al tenis.

Entre quienes vieron la visita de Feliciano López a 'La Revuelta' se encontraba su ex, Alba Carrillo. Haciendo gala de su ironía, la colaboradora de 'D Corazón' aprovechó la ocasión para lanzarle un dardo envenenado a través de sus redes sociales. En concreto, la exmodelo subió a sus historias de Instagram, una foto de la pantalla de su televisión mientras el deportista charlaba con el presentador.

El irónico dardo de Alba Carrillo a la visita de Feliciano López a Broncano

"El emérito contra Revilla. Trump contra Lesoto. Feliciano en 'La Revuelta'. ¡El mundo se va al carajo!", escribía Alba Carrillo junto a la instantánea. Un 'zasca' en toda regla que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Y es que la relación entre Alba y Feliciano acabó como 'el rosario de la aurora'. La pareja decidió casarse en 2015 tras dos años de noviazgo, aunque el matrimonio no duró mucho y se separaron a principios de 2016, formalizando el divorcio en 2018.

Desde entonces, la colaboradora ha lanzado numerosos dardos a su exmarido en los platós de televisión. Hace unos meses, en 'D Corazón', incluso recibió un toque de atención por parte de Anne Igartiburu por la forma en la que se refirió a Feliciano. "Te voy a picar un poco. Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato hablando de este señor. Ya te has separado de él", le recordó la presentadora del programa de La 1.

Un 'zasca' al que Alba Carrillo respondió de la siguiente forma: "Es verdad. Pero, ¿me tenéis aquí por él? Es que creo que aporto muchísimas cosas. Lo que pasa es que me ponéis esto y me da una pereza que me muero. No es que me caiga mal, que también, sino porque me da pereza", sentenció.