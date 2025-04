Belén Rodríguez impacta en su regreso a 'Fiesta' tras su lucha contra el cáncer: "Me moría"

Hace unas semanas que Belén Rodríguez anunció que acababa de finalizar el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de garganta que le fue diagnosticado hace unos meses. Este domingo, 6 de abril, la colaboradora de Telecinco ha regresado a 'Fiesta', donde ha concedido a Emma García su entrevista más sincera y emotiva.

Antes de pisar el plató, Belén Rodríguez ha vivido un reencuentro muy especial con todos sus compañeros, a los que ha ido abrazando uno a uno. "Vuelve al programa cargada de ilusión y optimismo. Me emociono viendo estas imágenes", reconocía la presentadora antes de recibir a la colaboradora. Y es que Emma no ha vivido ese momento previo a la entrevista, sino que se ha reencontrado con ella en directo en el plató.

Cuando se han visto, ambas se han fundido en un abrazo en el que no han podido evitar emocionarse. La experta en realities ha confesado que lleva unos días de bajón, debido a un virus estomacal que no tiene nada que ver con su enfermedad. "Pensaba que estaba mejor anímicamente, pero estoy como triste. Ha sido entrar aquí y me he desubicado. Me ha dado como un bajón. Es la primera actividad que hago", ha comenzado diciendo.

Sobre cómo ha vivido el tratamiento, la colaboradora asegura que los cinco últimos días fueron, sin duda, los peores. El motivo fue unos fuertes dolores que sufrió y que la impedían incluso tragar, por lo que tuvo que ser ingresada. Sin embargo, eso ya es agua pasada. Ahora, Belén Rodríguez se muestra muy contenta tras haber conseguido recuperar la voz "de milagro, porque tenía una parálisis en las cuerdas vocales". De hecho, recuerda que le llegaron a decir que podría precisar de un foniatra para poder recuperarla.

"Cogí un virus de estómago que estaba que me moría. He sufrido mucho los últimos quince días de tratamiento con el dolor, perdí el gusto, me costó recuperarlo y poder comer. Y con el virus del estómago he vuelto a lo mismo. Es como su hubiera tenido un bajón de estar en el camino y ahora vuelvo a lo mismo aunque no tiene nada que ver", añadía.

El importante mensaje de Belén Rodríguez: "Cáncer ya no equivale a muerte"

Belén Ro también se ha sincerado con Emma García sobre cómo se enteró de que tenía un tumor: "Yo no era consciente. Sabía que tenía un bulto y me lo iban a quitar. En ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Yo, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir. Afortunadamente, ya no equivale a muerte, ha avanzado mucho".

"No le di importancia que tenía. Me hicieron la biopsia y no me pudieron operar porque era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, así me lo dijeron. La otra opción era treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte. Simplemente, ese era mi mundo. Me cogía un autobús y me iba a la Fundación Jiménez Díaz", prosigue explicando la colaboradora de 'Fiesta'.

"Ahora me siento súper sola", reconoce la colaboradora

Además, Belén Rodríguez deja claro que "no tenía miedo, pero un día tenía ganas de llorar y no podía del dolor que tenía". Según ha contado, en mayo se tiene que someter a una prueba médica para valorar si su enfermedad ha remitido o no. También se ha sincerado sobre los fuertes medicamentos que se ha tenido que tomar, algunos de los cuales incluso le han provocado alucinaciones. "Es un tratamiento duro porque es una zona delicada. Por ahí pasa la comida y todo", reconoce.

Sin perder su sentido del humor, confiesa que "he tenido más apoyo del que me hubiera gustado tener. No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta personas estando muda dos meses y medio". Sin embargo, admite que "ahora me siento súper sola. Han estado tan pendiente la gente de mí que ahora me estoy incorporando a mi vida que me ha invadido una sensación de soledad", sentencia.