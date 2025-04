Emma García le para los pies a una invitada por lo que llega a cuestionar de 'Fiesta'

Como cada fin de semana, este sábado 5 de abril Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta'. A lo largo de las cinco horas de duración, la presentadora ha abordado múltiples temas. Entre otros asuntos, ha recibido en el plató a Eva Pont, hermana de la actriz Mónica Pont, quien ha aireado sus problemas familiares.

Según la invitada, Mónica no quiere hacerse cargo de su madre, quien horas antes había tenido que ser ingresada de urgencia por problemas respiratorios. "Mi hermana me ha maltratado mucho, me ha dicho que estoy gorda", ha revelado Eva en el programa vespertino de Telecinco. Además, ha desvelado que la actriz "quería que (su madre) se fuera a una residencia. Le dijo, 'tú pones lo que tienes y el resto lo pagamos entre las dos'. Ella sabía mi situación".

"Ella dice que le has pedido dinero, pero ese dinero no te lo ha podido dar porque no disponía de esa cantidad de dinero. Y tú no estabas de acuerdo. ¿Ese es el tema de fricción?", le preguntó Emma García, intentando aclarar lo sucedido. Pero la hermana de Mónica Pont dejó claro que "ese no es el tema de fricción. Yo no le he pedido dinero. Ella hace manifestaciones falsas. Yo me estaba preparando todas las pruebas por injurias y calumnias porque son difamaciones falsas. Yo estaba preparando para hacer una denuncia en el juzgado de guardia con todas las pruebas".

Eva Pont explica los motivos de la mala relación con su hermana Mónica

"Yo no quiero perjudicarla, pero tampoco quiero que me perjudique a mí", ha reconocido la invitada de 'Fiesta'. Además, ha aclarado que "yo nunca la amenacé de que si no pagaba una residencia, iría a la tele. Eso no es cierto". En ese momento, Emma García le ha interrumpido para intentar poner paz entre las hermanas: "A ver Eva, estos son temas familiares. Son temas complicados y delicados, cuando uno quiere que su madre vaya a una residencia, otro hermano dice que no, hay que ponerse de acuerdo. Pero, ¿cómo acabáis en un plató?", ha querido saber la presentadora.

Eva ha explicado los motivos que le han llevado a acudir a televisión: "Ella me dijo que era una egoísta, que no había pensado en mamá porque me había cogido una casa con escaleras. Y yo le dije, '¿pero tú has pensando en mamá cuando vives en México, has estado viviendo en Madrid?'". "¿Cómo llegáis a un plató de televisión? Especialmente tú, que no te conocíamos", ha insistido la conductora de 'Fiesta'.

Emma García le para los pies a la invitada tras su acusación sobre 'Fiesta'

A lo que la invitada ha respondido que "para mí no es nada agradable". "Tú decides contarlo en un plató para fastidiarla. Quiero decir, que a mí me da igual, pero es lo que entendemos. O para ganar dinero", ha añadido Emma García. Un comentario que no ha gustado nada a Eva, que ha espetado, "para ganar dinero no porque con la miseria que dan en estos programas para venir a los platós, yo tengo bastante. Es la verdad".

Como cabía esperar, estas palabras de la invitada no han sentado bien a la presentadora, quien no ha dudado en defenderse de las acusaciones de que en su programa no se paga bien: "Yo no sé en otros programas, aquí hacemos lo que podemos". Antes de despedirse, Eva Pont ha mandado un mensaje a su hermana Mónica: "Es grave la situación ahora que estamos viviendo porque mamá cada vez está más débil y vulnerable y es muy triste que pongas excusas para lavar tu imagen y que no vayas a ver a tu madre. Si tenemos que ir a los juzgados iremos, pero ahora es importante que vayas a ver a tu madre porque ella también te necesita. Tienes que responsabilizarte, no tiene una hija, tiene dos y ya basta de excusas", ha sentenciado.