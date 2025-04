'Fiesta' paraliza el directo con una última hora sobre Carmen Alcayde, aislada en 'Supervivientes'

'Fiesta' ha resucitado una trama que afecta de lleno a Carmen Alcayde ahora que se encuentra en 'Supervivientes 2025', ajena a todo lo que está sucediendo en España. Se trata de su supuesta noche de pasión en el pasado con Dinio. Un tema delicado para ella que no le hace ninguna gracia recordar.

"Un famoso desvela la verdad de lo que pasó en un baño junto a una colaboradora de televisión", figuraba en el rótulo del programa conducido por Emma García en los fines de semana de Telecinco.

Con este cebo, el espacio ha jugado a mantener el enigma hasta que en un momento determinado han saltado las alarmas y se ha paralizado 'Fiesta' para detonar esa información: "Emma, necesito que pares el programa. Acaba de llegar una información que no puede esperar. Repito: no puede esperar", advertía una voz en off.

Acto seguido, se mostraba a Dinio, lanzando la siguiente advertencia: "Esta tarde vengo a contar toda la verdad que has estado negando y ya me he cansado de estar escuchando. Tú y yo sí hemos tenido una noche de amor".

Esta información ya surgió hace tiempo pero la novedad es que, al parecer, en ese episodio hay implicadas dos personas además de Carmen Alcayde y Dinio. Sería una chica y un chico según el periodista y colaborador Omar Suárez. Concretamente, una excompañera de trabajo de Carmen -que prefiere mantenerse en el anonimato- y el mejor amigo de Dinio.

En su caso, el mejor amigo de Dinio se ha puesto en contacto con el programa de Emma García y confirma la versión del cubano afirmando que "hubo besos y tonteos" en una habitación de hotel en Marbella. En cambio, la excompañera de Carmen asegura que Dinio miente como un bellaco y que "nunca se enrollaron".

Por su lado, Dinio defiende su versión, dice que hay fotos de esa noche y amenaza con sacarlas. Sea como fuere, el tema más comprometido de Carmen Alcayde vuelve a reavivarse mientras ella se encuentra aislada en Honduras. A su vuelta, se topará así con que Dinio quiere subirse a su carro aprovechando que está en la cresta de la ola con su participación en ‘Supervivientes’. Algo que a buen seguro le disgustará.