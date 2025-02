Belén Rodríguez da la última hora sobre su tratamiento contra el cáncer tras salir del hospital

Hace una semana, Iván Reboso activaba la voz de alarma en 'Fiesta' al anunciar que su amiga y compañera Belén Rodríguez había sido ingresada en un hospital por las secuelas que tenía del tratamiento contra el cáncer de garganta que le fue diagnosticado hace unos meses.

Pero ahora parece que las noticias sobre el estado de la colaboradora de Telecinco son esperanzadoras. Y es que ella misma ha publicado una fotografía en la que ha dado la última hora sobre su salud y su lucha contra la enfermedad.

"Ya he acabado el tratamiento", empieza anunciando junto a una fotografía en la que se ve como está en un gimnasio. "Inicio la recuperación con ganas y fuerzas para volver a mi vida lo antes posible", prosigue destacando Belén Rodríguez con una sonrisa en la cara.

No obstante, tal y como ella misma reconoce en este story de Instagram no han sido semanas fáciles para ella. "Han sido días duros en los que he estado muy bien cuidada. Me quedo con todo el amor y aprendizaje. Gracias", concluye la colaboradora.

Y es que si hay algo que está teniendo Belén Rodríguez en estos meses desde que anunció que se retiraba de la televisión para tratarse contra el cáncer de garganta ha sido apoyo. Son muchos los amigos y compañeros de profesión los que le han mostrado su cariño. E incluso aquellos con los que había tenido problemas como Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández.