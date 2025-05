Este es el sorprendente expulsado definitivo de 'Supervivientes 2025' según los usuarios de la encuesta

'Supervivientes 2025' se enfrenta a una expulsión que no es una expulsión cualquiera en la gala 9 de este jueves, 1 de mayo, en Telecinco, pues asistimos a una eliminación de carácter directo y definitivo. No hay vuelta atrás ni más vidas. Quien no sea el salvado en Palapa esta noche, abandona el concurso para siempre y pone rumbo a España sin segunda oportunidad.

Tras la salvación de Joshua contra todo pronóstico al reunir el mayor número de votos en el televoto de salvación, los nominados que se juegan su continuidad en el concurso aventurero son Koldo Royo, Makoke y Manuel González. Son tres grandes pesos de la presente edición. Por eso, se avecina una expulsión complicada.

A la espera de conocer el resultado oficial del televoto en la entrega de esta noche, según los lectores de El Televisero el expulsado de 'Supervivientes 2025' será Koldo Royo. Algo muy sorprendente teniendo en cuenta el gran apoyo que ha tenido hasta la fecha en cada proceso de expulsión. Eso sí, en esta ocasión, los resultados de la encuesta están muy pero que muy apretados.

Koldo sería el menos votado por los usuarios al obtener el 28% de los votos, pero ojo porque le sigue muy de cerca Manuel González con un 30%. La igualdad es máxima y todo puede ocurrir entre ellos. La primera salvación de la noche se la llevaría Makoke con un robusto 42%.

De momento, hasta la novena gala que ofrece Telecinco este jueves, 1 de mayo, a partir de las 22:00 horas, está por ver quién será el verdadero expulsado o expulsada. Hasta entonces, puedes continuar votando a través de nuestra encuesta. ¿Y tú quién quieres que sea el nuevo expulsado de 'Supervivientes 2025'? ¡VOTA YA!