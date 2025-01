Lucas (Andy y Lucas) se rompe y no puede seguir en 'El Hormiguero' al hablar del cambio de su nariz

Casi un año después de anunciar su retirada de la música en 'El Hormiguero', Andy y Lucas volvieron a visitar a Pablo Motos este martes con importantes novedades. El dúo regresó al espacio de Antena 3 para adelantar la fecha de su último concierto. Sin embargo, la entrevista se complicó cuando el presentador preguntó a Lucas por los comentarios que ha recibido sobre su nueva nariz, lo que provocó las lágrimas del cantante.

Su gira 'Nuestros últimos acordes' arrancó el pasado 2024 para despedir la exitosa carrera del dúo, que anunció durante su última visita a 'El Hormiguero' su retirada. Pero parece que la despedida continúa alargándose, y a los gaditanos les queda algún que otro destino que visitar antes de dar el adiós definitivo a sus fans. "La última vez que vinisteis dijisteis que os ibais a separar. ¿Me estabais vacilando?", señaló Pablo Motos nada más empezar.

Andy y Lucas ponen fecha a su último concierto en 'El Hormiguero': "Hemos aprovechado el tirón"

[EN PRIMICIA] El 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre, @AndyyLucas se despedirán con su último concierto #AndyYLucasEH pic.twitter.com/aFmZJ41zfe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025

Aún les queda más de una decena de paradas, y este martes, Andy y Lucas visitaron al valenciano para hablar sobre una fecha muy especial. "Queríais darnos una primicia. ¿Cuándo es el último concierto?", preguntó directamente el presentador, a lo que ambos respondieron invitando a todo el público a su última parada en Madrid el próximo 10 de octubre.

"Íbamos a dar cuatro conciertos. Hemos aprovechado el tirón, para qué nos vamos a engañar, hay que ser natural y humilde. Y al estirar los conciertos, y como no nos daban los recintos…", reconoció Lucas antes de que la entrevista tomase un giro algo desagradable para uno de los miembros del dúo. "Lucas, hablemos del tema de tu nariz", sentenció Motos mientras su invitado afrontaba la situación con la mayor entereza posible.

Lucas se rompe al hablar de su operación de nariz: "Ha sido difícil de gestionar"

Fue entonces cuando Pablo Motos comenzó a recordar todo el revuelo formado por el aspecto del integrante de Andy y Lucas. "Tenemos una información muy parcial, vemos una foto tuya por ahí y se convierte en una especie de chiste", lamentó el comunicador antes de pedir al cantante su versión de la historia más allá de lo "gracioso" que pueda parecer desde fuera.

Lucas habla de la polémica de su nariz: "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa" #AndyYLucasEH pic.twitter.com/QZ9sYToVlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025

"Es la primera vez que voy a hablar de esto, porque la verdad es que ha sido difícil de gestionar. Cuando salió la noticia, una semana antes había habido una DANA en Valencia, y yo casi me he autocastigado a mí mismo, me he sentido culpable por ello, por haber ido a ese acto y decir, cómo es posible que estén falleciendo un montón de personas y se esté hablando más de mi nariz que de eso", reveló el cantante.

"Me avergonzaba", subrayó el intérprete antes de profundizar en cómo le afectó en su día a día en casa. "Uno tiene hijos, y van al colegio y le dicen cosas de mi nariz. Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas, de lo que sea...", aseguró el integrante de Andy y Lucas antes de romperse y hacer una pausa entre aplausos para contener las lágrimas.

"Me rompía el alma... la educación tiene que estar por encima de una nariz

Mientras Andy le acercaba el vaso de agua y el público coreaba su nombre, el cantante trató de recomponerse para seguir enfrentándose al tema. "En la vida hemos nacido para hacer cada uno lo que nos plazca, me hice una cosa estética en la nariz y ha sido todo culpa mía. No hice caso a los médicos, me quitaba las gasas, no me puse las cremas que me tenía que poner", reveló el gaditano.

"Pero también cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer, lo que más me duele es que vayamos a un restaurante y alguien se acerque a la mesa y te diga un disparate delante de tus hijos", confesó Lucas visiblemente afectado. "Eso me rompía el alma, la educación tiene que estar por encima de una nariz o lo que sea, yo no me lo explicaba...", lamentó el intérprete.

"Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", terminó señalando el cantante mientras se tapaba el rostro entre lágrimas, arropado por un atronador aplauso de apoyo del público. "Al principio aguantaba las bromas del gordito, luego lo de la nariz y al final digo... ¿Nadie se va a fijar en la música que hacemos? Yo creo que algo bueno habremos hecho", espetó el integrante de Andy y Lucas.