Joaquín Prat se moja y revela el nombre del próximo ganador de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco

Este domingo, 'Supervivientes All Stars' volvió a vivir una nueva expulsión después de que Telecinco haya decidido acelerar el ritmo de cara a la recta final del reality para hacerle hueco a 'La isla de las tentaciones' y 'GH 20'. La última expulsada fue Gloria Camila y tras su marcha, Joaquín Prat se ha manifestado en 'El tiempo a justo'.

Así, pese a que hasta ahora era una de las claras favoritas del público pues siempre se había salvado de todas las expulsiones en las que estaba nominada, Gloria Camila se tuvo que despedir de sus compañeros y sobre todo de su amiga, Jessica Bueno tras vivir un intenso duelo con ella.

Tras recordar lo sucedido en la última gala con la expulsión de Gloria Camila, Joaquín Prat no se reprimía al mostrar claramente quienes son sus favoritos en el reality. "Yo es que con que ganen Miri, Adara o Carlos ya me doy con un canto en los dientes. Sí me voy a mojar. Miri, Adara o Carlos", soltaba el presentador de 'El tiempo justo'.

Después, el programa repasaba un vídeo en el que Gloria Camila hablaba con Jessica Bueno de su relación con su sobrina Rocío Flores y como fue gracias a Antonio David Flores que consiguió retomarla. Y era ahí cuando Marta López no dudaba en cuestionar el concurso de la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. "Yo en la vida que ha llevado Gloria la apoyo al 100% pero aquí en 'Supervivientes' que es lo que nos ocupa me parece que lo ha hecho fatal y mira la cara que se le quedó cuando le dijeron que era la expulsada, es que se había venido muy arriba", defendía la colaboradora.

"Nos ha dado los mejores momentos y los auténticos y de verdad, yo vi una emoción y un sentimiento en esa amistad de Jessica y Gloria", replicaba por su lado Arantxa del Sol. Pero era Joaquín Prat el que se sumaba a la teoría de Marta López. "A mi me ha sorprendido mucho la expulsión de Gloria, pero a la que más a ella, a ella se le queda una cara de que no se lo esperaba", concluía el presentador.