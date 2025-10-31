La "entrevista salvaje" con la que Pablo Motos pondrá la zancadilla al estreno de 'GH 20' en Telecinco

A partir de la semana que viene, Telecinco quiere entrar en la guerra del access contra 'El Hormiguero' y 'La revuelta' y por ello no ha dudado en estrenar 'La isla de las tentaciones' con una nueva estrategia de programación. Pero además también intentará luchar con 'Gran Hermano 20'. Y por ello, Pablo Motos no ha dudado en cerrar a uno de los invitados más polémicos precisamente el día que se estrena la nueva edición del reality.

Así, si 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' tendrán que sufrir la competencia de 'La isla de las tentaciones' tanto el lunes como el martes y el miércoles a las 21:45 horas; para el jueves Pablo Motos se ha guardado un as bajo la manga para tratar de hacer daño al estreno de 'GH 20' en Telecinco.

Y es que tal y como anunció este jueves, Pablo Motos contará el jueves 6 de noviembre con la entrevista de Juan del Val después de que el escritor y habirual colaborador del formato ganara el Premio Planeta 2025 por su novela "Vera, una historia de amor".

Una entrevista que llega después de toda la polémica que ha generado este galardón por el que el colaborador de 'El Hormiguero' recibirá un millón de euros. Por si fuera poco, él mismo, aseguró que será su "entrevista más salvaje". Una manera de generar expectación entre su audiencia.

Mientras, Telecinco ha decidido adelantar el horario de inicio de su prime time a partir del próximo lunes a las 21:45 horas, por lo que tanto 'La isla de las tentaciones' como 'GH 20' se enfrentarán desde primera hora tanto con 'El Hormiguero como con 'La Revuelta'.

Una estrategia con la que Mediaset busca que su audiencia se enganche a sus programas y no cambie de canal evitando que la guerra por el access prime time termine lastrando sus datos como ha venido pasando desde que Broncano y Pablo Motos compiten por la audiencia.

Todos los invitados de Pablo Motos en 'El Hormiguero' la próxima semana

Juan del Val será el encargado de cerrar la semana de invitados de 'El Hormiguero', que arrancará el lunes con la visita a Pablo Motos de Javier Cámara. El actor promocionará en el programa de Antean 3 su nueva serie, 'Yakarta', que llegará el 6 de noviembre a Movistar Plus+. Un día después, el martes serán William Levy y Paula Echevarría los que presenten 'Camino a Arcadia', la serie de SkyShowtime. Y el miércoles será el turno de Sergio Dalma, que presentará su nuevo disco con colaboraciones con Laura Pausini, Mina o Battiato.