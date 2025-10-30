Telecinco detalla el plan de emisión de 'GH 20' y hace esta aclaración sobre la ausencia de Carlos Sobera

'Gran hermano 20' ya ha arrancado motores antes de su gran estreno el próximo jueves 6 de noviembre a las 21:45 horas con una gala por todo lo alto que arrancará con Jorge Javier Vázquez en la nueva casa en Tres Cantos antes de vivir un gran espectáculo en el parking de Mediaset en Fuencarral.

Previamente, Mediaset ha presentado todos los detalles de la vigésima edición de 'Gran Hermano' en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero. "GH 20 era un número muy especial y era el momento de hacer un cambio con la casa y la ubicación", empezaba señalando Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset.

'GH 20' contará por el momento con dos galas en prime time, los jueves con Jorge Javier Vázquez, y los domingos con Ion Aramendi además de con la nueva tira diaria llamada 'GH: la vida en directo', que conducirán Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves y Nagore Robles a partir de las 20:15 horas. Además el canal 24 horas se podrá disfrutar en Mediaset Infinity, donde a diario se podrán ver también los resúmenes.

Al preguntar por si habrá un tercer prime time con el célebre 'Límite 48 horas' con Carlos Sobera, desde Mediaset han dejado la puerta abierta a que se pueda incorporar más adelante. "Habrá solo dos galas, al menos al principio de la edición. Y luego la tira diaria que es algo nuevo. Y si se decide hacer una tercera gala semanal será con Carlos Sobera", aclaraba Jaime Guerra.

"Creemos que es importante y más en un reality donde los concursantes son anónimos que la gente los conozca bien y que todos los días podamos contar qué está pasando en la casa y en la convivencia. Y creemos que es un contenido muy interesante para el público que nos sigue. Y luego creemos que es algo alternativo y competitivo en ese horario y además si volvemos a los inicios, 'Gran hermano' siempre tuvo una tira diaria y podemos llamarlo casi a modo de culebrón y vivir el día a día de lo que pasa en la casa", defendía el directivo sobre la apuesta por hacer 'GH: la vida en directo' revolucionando su parrilla de tarde.

Y con respecto a los contenidos de ese programa diario, Jaime Guerra ha recalcado que "no será un mero resumen dando paso a vídeos sino que haremos conexiones en directo con la casa". "La mecánica pura del programa se reserva para las galas de los jueves y domingos pero durante el programa diario al ser un programa vivo conectaremos con ellos y veremos determinadas acciones dependiendo del día, habrá días que conectaremos con la prueba o habrá otros elementos exclusivos", añadía Guerra al ser preguntado por El Televisero.

La nueva casa de 'GH 20' en Tres Cantos y el plató se mantendrá en Telecinco

La gran novedad de 'GH 20' como decimos será la nueva ubicación de la casa que abandona Guadalix de la Sierra y se traslada a Tres Cantos. "La casa es completamente nueva y está en una localización muy distinta, más cerca de Mediaset lo que nos permite más flexibilidad", reconocía Jaime Guerra al respecto.

Por su parte, Miguel Martín, director general de Zeppelin TV (Banijay Iberia) no dudaba en decir que "hemos tirado la casa por la ventana". "Especialmente este año, por el momento que estamos viviendo, creemos que la televisión tiene que ser un gran espectáculo que desafíe los límites", destacaba sobre el cambio de casa. "Hemos apostado por crear un espacio increíble de 1.600 metros cuadrados, con 90 cámaras pendientes de sus concursantes", avanzaba.

"No existe así en ninguna edición del mundo. Tenemos un ventanal de casi 100 metros cuadrados, casi 90 cámaras para cubrir todas las estancias. Una tecnología nueva desarrollada por un partner europeo: tendremos un control y manejo del contenido que cambia la forma de hacer el programa. Ese salto es una revolución completa", sentenciaba sobre esta gran novedad.

Lo que no cambiará será el plató. Y es que pese a los rumores que apuntaban a que este podría trasladarse también a la nueva ubicación de Tres Cantos junto a la casa como sucede en Italia o en otros países y como ha pasado con otros programas como 'OT' o 'Fama, ¡a bailar!', Mediaset ha apostado por mantener las galas y los debates en el estudio 6 de Fuencarral en el mismo plató en el que se realiza 'Supervivientes', 'El debate de las tentaciones' o 'De Viernes'.

La casa de 'GH 20' ha sido diseñada pensando tanto en quienes la van a habitar como en quienes van a disfrutar viendo diariamente su convivencia. Ha sido creada usando materiales, texturas y colores que harán de ella un espacio más acogedor, habitable, funcional y sostenible, en la que la luz tendrá una relevancia mayor que nunca a través de patios interiores y ventanas en la mayoría de las estancias. Además, incluye:

Un invernadero / jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie.

con una de superficie. El confesionario , una de las estancias más icónicas de la historia del formato, pasa a estar elevado e integrado en el salón / invernadero de la casa y estará cubierto por un cristal con tecnología inteligente , que se tornará opaco en función de si es ocupado o no.

, una de las estancias más icónicas de la historia del formato, pasa a estar de la casa y estará cubierto por un , que se tornará opaco en función de si es ocupado o no. Gimnasio indoor con dos áreas diferenciadas : una de cardio y otra centrada en la práctica de deportes de bienestar como yoga y pilates. También incluye una zona de tocador más amplia.

: una de cardio y otra centrada en la práctica de deportes de bienestar como yoga y pilates. También incluye una zona de tocador más amplia. Estancias con identidades visuales diferentes para que sean fácilmente reconocibles por la audiencia.

con para que sean fácilmente reconocibles por la audiencia. Techos con mayor altura, que rondan e incluso superan los cuatro metros en todas sus estancias, reforzando esa sensación de amplitud.

El arranque por primera vez en la historia con Jorge Javier en la casa

La gala de estreno del reality, una de las más esperadas por los fans del formato, arrancará cómo nunca antes lo había hecho: con Jorge Javier Vázquez en la nueva casa del reality, el lugar llamado a marcar un antes y un después tras más de 25 años de historia del formato.

Además, la primera entrega, que acogerá un gran evento temático en los exteriores del plató y la revelación del casting -uno de los secretos mejor guardados edición tras edición-, dará a conocer un nuevo espacio, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.