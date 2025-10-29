Terremoto en Telecinco: 'GH 20' salta a la tarde con Jorge Javier como telonero del informativo de Franganillo

Telecinco prepara una auténtica revolución en su parrilla de tarde con un programa diario en directo sobre 'GH 20' con Jorge Javier Vázquez como presentador. Un formato que se verá las caras frontalmente con 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' de lunes a viernes.

De esta forma, Jorge Javier Vázquez compaginará cada tarde la presentación de 'El diario de Jorge', que adelantará también su horario, con la conducción de 'GH: la vida en directo', que se estrenará próximamente y se emitirá en directo de lunes a viernes a las 20:15 horas, como telonero de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se

llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de 'Gran Hermano', conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Cabe decir que los viernes, será Nagore Robles la que ocupe el lugar de Jorge Javier Vázquez como presentadora de 'GH: la vida en directo' para dar descanso al presentador que los jueves hará triplete con la gala del reality y el talk show.

Así quedarán las tardes de Telecinco con 'GH: la vida en directo'

Con la llegada de 'GH: la vida en directo', Telecinco revolucionará su programación de tarde acortando la duración de 'El tiempo justo' en 45 minutos pasando a emitirse entre las 15:45 y las 17:45 horas. Justo después llegará el turno de 'El diario de Jorge', que se emitirá de 17:45 a 19:15 horas.

Y el que cambia completamente de horario es 'Agárrate al sillón'. Así, el concurso de Eugeni Alemany evitará luchar contra 'Pasapalabra' y pasará a emitirse de lunes a viernes entre las 19:15 y las 20:15 horas mientras que los fines de semana se mantendrá en el horario de 20:00 a 21:00 horas.