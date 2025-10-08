Telecinco anuncia oficialmente el estreno de 'Gran Hermano 20', sin rastro de uno de sus presentadores

Tras estrenar hace una semana 'Uno de GH 20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity con Nagore Robles del que saldrá uno de los concursantes de 'GH 20'; ahora Telecinco ha arrancado la promoción del regreso de 'Gran Hermano' con su vigésima edición.

Fue este martes durante 'Supervivientes All Stars' cuando la cadena estrenó la primera promo de 'Gran Hermano 20' y que llegará próximamente a la cadena con Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera como presentadores, según confirmó la cadena hace unos meses.

"Ganas de casa", es el eslogan que utiliza Telecinco para el regreso de 'Gran Hermano'. Lo hace con una singular promo en la que un personaje con una cámara como cabeza hace zoom a las fotos de Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi en anteriores ediciones.

Es un vídeo que viaja a la Navidad del 2024 justo después del final de la última edición de 'GH'. Lo más curioso de todo es que en este primer anuncio solo aparecen dos de los presentadores del reality mientras que Carlos Sobera se ha quedado fuera. Al parecer este primer spot es el inicio de una campaña que ha preparado Mediaset y en la que terminará saliendo también el presentador de 'First Dates'.

Por ahora se desconoce cuándo llegará 'Gran Hermano 20' a Telecinco aunque todo apunta a que tomará el relevo de 'Supervivientes All Stars'. No obstante, hay que recordar que la cadena también ha comenzado a promocionar el regreso de 'La Isla de las Tentaciones' con su 9ª edición.

Asimismo, hay que recordar que 'Gran Hermano 20' contará con una gran novedad pues estrenará nueva casa fuera de las instalaciones de Guadalix de la Sierra. A partir de ahora, el reality se emitirá desde unas nuevas instalaciones en Tres Cantos, cerca de la sede de Netflix y donde Cuatro emitió en sus inicios en la sede de Sogecable, actual Movistar Plus+.