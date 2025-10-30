Nagore Robles salta a presentadora en Telecinco con un programa que expande la cobertura de 'Gran Hermano 20'

Quedan solo 48 horas para la final de 'Supervivientes All Stars' y con ello la cuenta atrás para el arranque de 'GH 20' ha arrancado. Previsiblemente, el reality llegará a Telecinco el jueves 6 de noviembre y ya conocemos cuál será salvo sorpresa su plan de emisión con un formato inesperado diario en el que Nagore Robles tendrá un papel fundamental.

Y es que Mediaset ha anunciado este miércoles que 'GH 20' contará con un programa diario en directo para abordar toda la actualidad del reality y con contenido inédito que se emitirá en sus tardes de lunes a viernes de 20:15 a 21:00 horas.

El formato que se titulará 'GH: la vida en directo' se enfrentará de este modo a 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' ocupando el hueco de 'Agárrate al sillón', que verá adelantado su horario al igual que 'El diario de Jorge' mientras que 'El tiempo justo' de Joaquín Prat sufrirá un recorte de 45 minutos en su duración.

Este nuevo espacio diario estará presentado por Jorge Javier Vázquez, que hará doblete en las tardes con 'El diario de Jorge' de lunes a jueves. No obstante, los viernes será Nagore Robles la que ocupe su hueco como presentadora para dar descanso al catalán.

Con ello, Nagore Robles seguirá ligada al universo de 'GH 20' después de haberse encargado de conducir 'Uno de GH 20' en Mediaset Infinity, el reality que está sirviendo de precuela a la nueva edición y del que saldrá el último concursante del programa.

De esta manera, Nagore Robles sigue su ascenso como presentadora y asume un nuevo reto en su carrera después de haber presentado como sustituta 'Mujeres, hombres y viceversa' y 'Baila conmigo' en Cuatro así como 'Sobreviviré' en Mitele PLUS y 'Pesadilla en El Paraíso' en Telecinco como copresentadora desde la granja en relevo de Lara Álvarez.

Así será 'GH: la vida en directo' con Jorge Javier y Nagore Robles

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se

llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de 'Gran Hermano', conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.