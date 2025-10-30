'Gran Hermano 20' ya tiene fecha de estreno en Telecinco, con un arranque nunca visto y una casa única en el mundo

Ya hay fecha oficial. El próximo jueves, 6 de noviembre, a partir de las 21:45 horas, 'Gran Hermano 20' desembarcará en Telecinco emprendiendo una nueva etapa en la que deja atrás Guadalix de la Sierra después de casi 25 años para trasladarse a Tres Cantos, donde más de un centenar de personas se encuentran trabajando contrarreloj para ultimar una vanguardista infraestructura de más de 1.700 metros cuadrados.

Con mayores dimensiones y alturas, un 40% más amplia, más habitable, luminosa y sostenible, con nuevas estancias (patios interiores, invernadero, gimnasio indoor), un espectacular jardín y con la incorporación de los últimos recursos tecnológicos, que multiplicarán las posibilidades creativas, visuales, narrativas y de realización del formato; la casa tendrá, como principal novedad, la integración del icónico confesionario en el salón, separado por un cristal inteligente que se tornará opaco en función de si está ocupado o no.

La nueva casa de 'Gran Hermano 20', única en el mundo (en comparación con otros países) según indica Mediaset, estará dotada de tecnología de última generación que cambiará completamente la forma de producir y realizar el formato; con avances tecnológicos aplicados al sector audiovisual y al formato reality, lo que actualizará muchos de los procesos de producción, redacción y, especialmente, de realización del producto, haciéndolo más visual y atractivo.

En cuanto a la gala de estreno de 'GH 20' fechada para el próximo 6 de noviembre, ésta arrancará como nunca antes lo había hecho: con Jorge Javier Vázquez en la casa para revelar un nuevo espacio que lo cambiará todo y que será clave en el desarrollo de la edición.

Además, la emisión de apertura de 'Gran Hermano 20' albergará un gran evento temático en los exteriores del plató, que se mantendrán en los estudios centrales de Mediaset. En el transcurso del mismo, se producirá la confirmación de un casting que continuará abierto hasta esa misma noche del estreno. Un casting que integran concursantes de entre 20 y 50 años de edad y que representa a las diferentes regiones de nuestro país.

Así será la cobertura de 'Gran Hermano 20'

'GH 20' tendrá dos galas semanales en Telecinco, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y por Ion Aramendi los domingos. De forma complementaria, habrá una tira diaria en las tardes titulada 'GH. La Vida en Directo'. Nuevo formato que la cadena emitirá de lunes a viernes a las 20:15h con la última hora de la convivencia, conexiones en directo con la casa, nuevas dinámicas que influirán en el día a día de sus habitantes e importantes decisiones que podrá tomar la audiencia. Jorge Javier estará al frente de lunes a jueves y Nagore Robles le relevará los viernes.

Respecto al directo de 'Gran Hermano 20', Mediaset informa de que habrá dos señales en directo desde la casa gratis a través de Mediaset Infinity, donde los resúmenes diarios también se podrán ver en exclusiva. Y las votaciones para expulsar serán gratuitas, como viene siendo habitual en los últimos años, en dicha plataforma.

La convivencia, minuto a minuto, y el relato de lo que suceda en la casa será elaborado por el equipo de 'minutadores' de Telecinco.es las 24 horas del día. En la web de la cadena se incluirá la última hora del reality, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato. También acogerá el análisis diario de 'El gato encerrado'.