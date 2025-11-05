'La Revuelta' da un golpe en la mesa con Rosalía, que por primera vez visita a David Broncano

La cantante Rosalía será la gran baza de 'La Revuelta' para robarle el liderazgo a 'El Hormiguero' de Pablo Motos y para dificultar el camino a 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco, cuyo rendimiento, por ahora, está siendo tibio a la espera de ver cómo se desarrollan las tramas.

Mucho se había fantaseado con la visita de la artista internacional, hasta el propio David Broncano lo veía como algo incluso utópico, pero según avanza en exclusiva el portal Informalia -citando a fuentes cercanas a la catalana- esa entrevista se haría realidad la próxima semana. Así, el deseo del cómico y de los seguidores del programa de La 1 de TVE se verá satisfecho.

"Me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de 'Operación Triunfo'", dijo hace unas semanas el jiennense. Los dos últimos objetivos, Gabriel Rufián y Javián ('OT 1'), los ha cumplido ya. Y ahora se saldará el que, a priori, parecía más complicado.

Tal y como avanza el citado medio, esa visita al teatro en el que se graba 'La Revuelta' se ha programado para el próximo lunes, 10 de noviembre. Ese día Rosalía se vería las caras con Broncano y su equipo para promocionar su nuevo álbum titulado 'Lux'.

Así, la popular cantante escoge 'La Revuelta' antes que 'El Hormiguero' como primer espacio televisivo para presentar el que es su cuarto disco, cuyo lanzamiento está previsto para este viernes, 7 de noviembre. De modo que la visita se producirá tan solo tres días después.

Un lanzamiento rodeado de polémica porque, este miércoles, dos días ante de la salida oficial, se ha filtrado el álbum al completo, difundiéndose por numerosos usuarios en redes sociales horas después de que uno de los temas fuera publicado y luego eliminado a los pocos minutos en Spotify ¿por error?