Exclusiva: 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat cierra la entrevista a uno de los rostros más buscados de la actualidad

'El Tiempo Justo' con Joaquín Prat arranca una especie de nueva etapa en Telecinco a partir de este lunes, 10 de noviembre, ante los cambios de programación que va a aplicar la cadena con la inclusión de una tira diaria de 'Gran Hermano 20' en sus tardes.

Mediaset diversificará así la franja vespertina con un programa diario sobre la última hora del reality de encierro que se emitirá de 20:15 a 21:00 horas; con Jorge Javier Vázquez al frente de lunes a jueves y con Nagore Robles comandando la entrega de los viernes.

Esto va en detrimento de 'El Tiempo Justo', que pierde esos 45 minutos concedidos a 'GH: La vida en directo'. Así, el magacín de Joaquín Prat sufre un notable tijeretazo y se ofrecerá solo de 15:45 a 17:45 horas, ya que 'El diario de Jorge' (17:45-19:15 horas) y el concurso 'Agárrate al sillón' (19:15-20:15 horas) alterarán su horario pero mantendrán su duración primigenia.

Y además de que un recorte en la duración nunca es plato de gusto para un programa, hay que destacar que precisamente 'El Tiempo Justo' se queda sin el tramo que mejor suele funcionar en audiencias y el que más infla el resultado global del formato. De modo que estos cambios podrían perjudicar al espacio producido por Unicorn Content.

Ante esta disyuntiva, la productora está trabajando duro en sus contenidos para que los resultados, al menos, no desciendan. Por eso, hay una apuesta fuerte por el género de la entrevista, tratando de cerrarse a personajes relevantes que estén de plena actualidad y que tengan algo interesante que contar ante los espectadores.

Pues bien, según ha podido saber en exclusiva El Televisero, 'El Tiempo Justo' ha conseguido cerrar la entrevista de Andy Morales, del dúo Andy y Lucas, para la emisión de este martes, 11 de noviembre. El cantante, en el candelero por la sonada ruptura profesional y personal con Lucas tras más de dos décadas de carrera y por los conflictos que están saliendo a la luz, se sienta en plató con Joaquín Prat para abordar su situación actual.

Un as muy potente con el que el programa pretende impulsar sus datos de audiencia y contribuir al fortalecimiento de Telecinco en la franja. Esta entrevista bomba se suma a la que va a conceder Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, en el programa de este lunes, 10 de noviembre, tal y como avanzó en exclusiva El Confi TV.

Eso sí, el paso por Andy Morales por 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat se producirá un día después de su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que le entrevistará este lunes a partir de las 21:55 horas. Aun así, la presencia de Andy en Telecinco será todo un puntazo, esperándose de él grandes titulares.