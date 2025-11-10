Gala 4 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Una expulsión disciplinaria y última hora de las parejas

Una expulsión disciplinaria sin precedentes en la cuarta gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'

¡Muy atentos! Este cuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estará protagonizado por una decisión sin precedentes en la historia del programa. Una de las parejas será expulsada de forma inmediata tras lo sucedido en la ceremonia de los collares. Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para anunciar esta dura sanción y serán los propios protagonistas los que decidan qué pareja asume la sanción. Antes de abandonar, se reencontrarán en una hoguera excepcional, denominada Hoguera de las Consecuencias para tomar la determinación de cómo quieren abandonar: ¿en pareja, solos o con un nuevo amor?