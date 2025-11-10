Gala 4 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Una expulsión disciplinaria y última hora de las parejas

En directo
Una expulsión disciplinaria sin precedentes en la cuarta gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Muy atentos! Este cuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estará protagonizado por una decisión sin precedentes en la historia del programa. Una de las parejas será expulsada de forma inmediata tras lo sucedido en la ceremonia de los collares. Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para anunciar esta dura sanción y serán los propios protagonistas los que decidan qué pareja asume la sanción. Antes de abandonar, se reencontrarán en una hoguera excepcional, denominada Hoguera de las Consecuencias para tomar la determinación de cómo quieren abandonar: ¿en pareja, solos o con un nuevo amor?
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Tras lo sucedido en la ceremonia de los collares las parejas afrontan este lunes sus primeras citas con el grupo de 16 solteros y solteras que van a poner a prueba sus relaciones. ¿Quiénes son todos los tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.
¿Quiénes son las cinco parejas de la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Darío y Almudena.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes la Gala 4 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su cuarto programa este lunes, 10 de noviembre, y se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su cuarta gala se prolongará durante todo el prime time y acabará la emisión previsiblemente a las 00:20 horas.
El programa 4 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy lunes 10 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del cuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality abre su segunda semana con una Gala 4 sin precedentes en la historia del reality de Telecinco marcado por la expulsión disciplinaria de una de las cinco parejas tras saltarse las normas.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
