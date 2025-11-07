Mediaset anuncia una expulsión disciplinaria en 'La Isla de las Tentaciones 9' que no tiene precedentes

En el avance del próximo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9', el correspondiente al lunes 10 de noviembre, vimos cómo Sandra Barneda se presentaba en las villas para anunciar el fin abrupto de la experiencia para una de las parejas.

A priori, se apostaba más bien por un abandono voluntario, colocándose la lupa sobre Lorenzo y Nieves, que ya hicieron el amago durante el momento de la elección de las primeras citas que Telecinco emitió en la entrega de este pasado miércoles.

Sin embargo, Mediaset confirma que se trata de una expulsión disciplinaria por incumplimiento de las normas, sin desvelar -como es lógico- la identidad de la pareja sancionada y sin entrar en detalles sobre qué ha motivado a tomar esta decisión sin precedentes en la historia del formato.

"Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para anunciar esta dura sanción y serán los propios protagonistas los que decidan qué pareja asume la sanción", informa el grupo en nota de prensa. Es decir, todas las parejas estarán en peligro y será en sus miembros en quienes recaiga esa enorme responsabilidad.

Antes de abandonar, la pareja elegida se reencontrará ante una hoguera, llamada 'La hoguera de las consecuencias', para repasar su breve paso por 'La isla de las tentaciones 9' y para tomar la gran decisión: ¿Cómo quieren abandonar: juntos, solos o con un nuevo amor?

Pero antes de llegar a ese momento culmen de la noche, los protagonistas abandonarán las villas junto a sus solteros y solteras favoritos para disfrutar de sus primeras citas. Tras las mismas, Barneda aparecerá en Villa Montaña con las primeras imágenes para los chicos de sus respectivas novias. ¿Cuál será su reacción? Se vivirán instantes tensos, especialmente con Juanpi.

El cuarto capítulo de 'La isla de las tentaciones 9' lo completaran dos nuevas fiestas nocturnas que derivarán en situaciones que harán activarse la Luz de la Tentación una y otra vez: miradas cruzadas, juegos, acercamientos… Al día siguiente, una divertida fiesta en la piscina servirá para reforzar las conexiones en unos casos y para provocar inquietud y preocupación en otras.