'La Isla de las Tentaciones 9, programa 3 en directo: Una amenaza de abandono, despedida definitiva de las parejas y última hora

Más alarmas y luces de la tentación
Pero en Villa Montaña la luz de la tentación también vuelve a sonar después de que Andrea y Sandra se acercan en su villa mientras están tumbados en las tumbonas junto a la piscina.
Lejos de quedarse ahí, Sandra vuelve a hacer sonar la alarma al chuparle el cuerpo a Andrea.
Rodri enciende la luz de la tentación en Villa Playa
Érika propone un juego en Villa Montaña y hace que Rodri active la luz de la tentación en la otra villa al dejarse besar por dos chicas en diferentes lugares del cuerpo mientras él tiene los ojos cerrados.
Primera fiesta temática en las Villas
Y tras la elección de las primeras citas y su regreso a las villas, los chicos y las chicas disfrutan de su primera fiesta temática con los tentadores y tentadoras y surgen los primeros bailes y nuevas conexiones.
Sandra corre detrás de Juanpi
Y como si de Montoya se tratara, Sandra no aguanta más y corre por la playa para ir detrás de Juanpi después de ver a su novio fuera de sí dándole golpes al agua. «¿Me puedes decir algo antes de irme?», le pide ella. «Que te quiero», contesta él. «Pero demuéstramelo», le pide ella una y otra vez.
Rodri, castigado por saltarse las reglas
Sandra Barneda anuncia a las parejas que se tienen que marchar a sus villas sin ningún tipo de despedida. Pero Rodri se salta las normas y se acerca a su novia para darle un beso y dejarle claro que la ama. «Rodri lo que acabas de decir tiene serias consecuencias», le recuerda Sandra Barneda dejando claro que será castigado.
No obstante, todas las parejas se saltan esa regla y terminan despidiéndose los unos de los otros.
Lorenzo y Nieves tienen una fuerte discusión
Lorenzo y Nieves tienen un fuerte enfrentamiento por Barranco y él no duda en prohibirle a su chica que hable con el soltero VIP: Ante ese ultimátum de su novio, Nieves abandona el lugar y Lorenzo va detrás de ella. Y Sandra Barneda va tras ellos para pedirles que vuelvan.
Mientras el resto de parejas aprovechan para hablar y Sandra Barneda tiene que pararles los pies. «No voy a consentirlo más, el próximo que se salte la norma se va», les advierte.
Sandra tiene que llamar la atención a Darío
Tras ver que Almudena vuelve a derrumbarse después de que su chico escoja su primera cita, Darío no duda en ir a por ella para darle un abrazo y animarla. Pero Sandra Barneda le para los pies y le pide que se vaya a su sitio pues está prohibido que se toquen. «Las normas son claras», le recuerda la presentadora. «Perdón», le pide él. «Pero es que no me vale el perdón por tu parte, tus compañeros también quieren acercarse y me ha parecido muy egoísta por tu parte», añade la catalana.
Ahora son los chicos quienes eligen su primera cita
Y después de que fueran ellas quienes eligen a su soltero favorito, ahora son los chicos los que eligen su primera cita:
- Gilbert elige a Noelia después de decir que le daría el collar a Claudia y se iría ya con ella.
- Juanpi escoge darle la primera cita a Érika por el buen rollito que tienen.
- Darío le entrega el collar a Cristina porque le respeta y le da su espacio cuando necesita estar solo.
- Rodri le da su primera cita a Olatz tras decirle a Helena que por favor esté tranquila y que no va a pasar ningún límite.
- Lorenzo decide darle el collar a Eva para tener su primera cita.
Las chicas eligen a su soltero favorito y su primera cita
Llega el momento de que las chicas le den el collar a su soltero favorito y con quién quieren tener la primera cita:
- Claudia elige a Gerard tras la química que tienen tras su primera charla.
- Sandra escoge a Andrea y le da su primera cita.
- Almudena decide darle su primera cita a Borja por apoyarla en sus rayadas mentales.
- Helena le entrega el collar a Iñaki por ayudarle a encontrarse y quererse a sí misma aunque reconoce que su mayor tentación es Barranco y pese a que Rodri le pida que le escoja a él y trate de jugar.
- Nieves opta por darle su primera cita a Aitor.
Almudena se derrumba ante Darío
Almudena también se derrumba en su reencuentro con Darío porque no soporta verle con otras chicas. Él le promete que se va a relajar pero le pide a ella que por favor se deje llevar y no tenga miedo porque se van a ir juntos. Además él no duda en piropear a su novia dejando claro que solo tiene ojos para ella.
Sandra Barneda frena a Rodri por intentar saltarse las normas
Llega el reencuentro de todas las parejas con los solteros para la primera elección de citas y Rodri trata de acercarse a Helena para hablar con ella pero Sandra Barneda le frena en seco recordándole que no puede.
Mientras, Nieves y Lorenzo no paran de hablar desde la lejanía con ella reprochando a su novio que lo haya dado todo en el primer día mientras él defiende que solo está jugando que es a lo que han venido.
Sandra también hace saltar la luz de la tentación
Y Sandra también activa la luz de la tentación de Villa Montaña al acercarse con Andrea en la piscina. Al escucharla, Juanpi cree que puede ser de su novia porque el día anterior se fue enfadada.
Gerard intenta tontear con Claudia
Y después de que Claudia se acercara en la piscina con Aitor, Gerard no duda en tratar de tontear con ella haciendo que volviera a sonar la luz de la tentación en Villa Montaña con Gilbert tratando de ser cabal.
«Hasta que tú no le pares los pies es que te va a comer. No tienes que dejar que te falte el respeto en tu cara», le suelta una de las solteras a Gilbert. «El problema es que ella fuera hace lo que le da la gana y si lo hago yo…», asevera él.
Claudia activa la luz de la tentación en Villa Montaña
Y comienza fuerte esta tercera entrega con la primera luz de la tentación sonando en Villa Montaña. Y Gilbert descubre que se trata de su novia Claudia. Él asegura que cuando está enfadada actúa con rencor y espera que se relaje y se olvide de los malos rollos.
¡Arranca la tercera gala de 'La isla de las tentaciones 9'
Y por fin arranca la tercera gala de ‘La isla de las tentaciones 9’. En primer lugar vemos un avance de lo que nos espera esta noche con nuevos enfrentamientos entre las parejas y la primera luz de la tentación en Villa Montaña.
Además vemos un pequeño resumen de lo que vivimos este martes juntos en El Televisero.
Adelanto con lo que ocurre en la tercera gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Muy atentos! Este tercer programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estará marcado por la primera elección de citas, un momento decisivo que lleva a algunos participantes a incumplir las normas.
Además, tras la la separación definitiva de las parejas se celebran las primeras fiestas temáticas que multiplican las conexiones con los solteros y las solteras. La noche, sin embargo, no es fácil para todos, con momentos complicados para alguno de los protagonistas.
La luz de la tentación vuelve a encenderse en Villa Montaña, esta vez por un juego que sube la temperatura en ambas villas y que desencadena el primer acercamiento entre una de las chicas y uno de los solteros, lo que deja a uno de los protagonistas completamente desconcertado, y que podría no tener vuelta atrás. Mientras tanto, en Villa Playa, los vínculos comienzan a estrecharse. Esta entrega va a producirse también la amenaza de abandono de Nieves y Lorenzo, una pareja que podría poner fin a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones’.
¿Quiénes son los solteros y la soltera VIP?
Además este martes se unieron a la aventura de ‘La isla de las tentaciones 9’ cuatro nuevos solteros, tres VIP y una soltera con un pasado sentimental con uno de los chicos.
La primera en sorprender a todos fue Mari, una chica que asegura que fue novia de Gilbert dejando a su novia Claudia completamente descompuesta. No obstante él defiende que no fue una relación seria y que solo estuvieron tonteando durante un año y medio.
Por otro lado, los solteros VIP que se han sumado este año a la experiencia son:
- Gerard: ex concursante de ‘La isla de las tentaciones 8’
- Albert Barranco: ex tronista de ‘MHYV’ y concursante de otros realitys.
- Érika: tentadora de ‘La isla de las tentaciones 8’
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Tras sus primera toma de contacto con las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas afrontan este miércoles su separación definitiva con la elección de sus primeras citas y las primeras fiestas con el grupo de 16 solteros y solteras tentadores que van a poner a prueba sus relaciones:
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores
¿Quiénes son las cinco parejas de la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Darío y Almudena. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 3 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su tercer programa este miércoles, 5 de noviembre, y se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mitele. Sin embargo, su duración se reducirá solo al access prime time y la segunda gala acabará la emisión previsiblemente a las 23:00 horas, para dar paso a esa hora al estreno de un nuevo capítulo de la serie ‘La Agencia’.
El programa 3 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 5 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del tercer programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality que ha vivido esta semana el arranque de su novena con dos primeras entregas de alto voltaje vivirá este miércoles una Gala 3 marcada por la separación definitiva de las cinco parejas.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
