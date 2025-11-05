'La Isla de las Tentaciones 9, programa 3 en directo: Una amenaza de abandono, despedida definitiva de las parejas y última hora

Adelanto con lo que ocurre en la tercera gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'

¡Muy atentos! Este tercer programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estará marcado por la primera elección de citas, un momento decisivo que lleva a algunos participantes a incumplir las normas.

Además, tras la la separación definitiva de las parejas se celebran las primeras fiestas temáticas que multiplican las conexiones con los solteros y las solteras. La noche, sin embargo, no es fácil para todos, con momentos complicados para alguno de los protagonistas.

La luz de la tentación vuelve a encenderse en Villa Montaña, esta vez por un juego que sube la temperatura en ambas villas y que desencadena el primer acercamiento entre una de las chicas y uno de los solteros, lo que deja a uno de los protagonistas completamente desconcertado, y que podría no tener vuelta atrás. Mientras tanto, en Villa Playa, los vínculos comienzan a estrecharse. Esta entrega va a producirse también la amenaza de abandono de Nieves y Lorenzo, una pareja que podría poner fin a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones’.