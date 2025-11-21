El claro aviso de Alejandro Sanz a Broncano en 'La Revuelta' por su guerra con Pablo Motos : "Os podéis matar..."

Este jueves, 20 de noviembre, David Broncano acabó la semana recibiendo en 'La Revuelta' a Alejandro Sanz. El cantante regresó al programa de La 1 para promocionar su nuevo disco, '¿Y ahora qué+?'. El presentador le prometió hacerle una entrevista mejor que las anteriores y el artista se mostró como 'pez en el agua'.

"Es el artista español quizá más exitoso de la historia posiblemente. 'Il capo', el presidente del sindicato. Ya sabéis quien es pero lo presento con honores, Alejandro Sanz". Con esta calurosa bienvenida, el cómico recibió a uno de los nuestros cantantes más reconocidos. Unas palabras que él agradeció: "Es una presentación increíble. Presidente del sindicato".

Ya entrados en materia, Broncano le preguntó por sus luchas internas, sobre las que él confesó, orgulloso, haber conseguido vencer a la batalla "por compaginar mi vida personal con la profesional. Dedicada al 100% al trabajo, a la música, que me encanta, que me metía 16 horas en el estudio y no tenía fin, y hasta que no he podido compaginar eso no he sido completamente feliz".

El artista también recordó en 'La Revuelta' sus años de colegio. Sus asignaturas favoritas, según reconoce, eran literatura e historia, donde tuvo muy buenos profesores. A raíz de esto, hizo una reflexión al respecto: "Nunca se invierte suficiente en educación. Muchas veces se ponen por delante otras cosas cuando esta es prioritaria".

Alejandro Sanz bromea con su intento de mediar entre Broncano y Motos

Alejandro Sanz también dio un anticipo de uno de sus próximos proyectos, y que le hace mucha ilusión, un documental sobre su vida. Lo que tiene claro es que quiere que todo sea verdad: "No quiero hacer un reality. Si queda cutre a mí me da vergüencita, quiero algo auténtico".

Broncano no quería terminar la entrevista sin preguntarle por su faceta de mediador. Cabe recordar que, durante su anterior visita a 'La Revuelta' intentó que Broncano y Motos se reconciliaran, aunque no hubo suerte. "Yo quedé como vacío, creía que lo podía conseguir, y al final mejor que me dedique a lo mío. Ya os podéis matar ya, podéis hacer lo que queráis", ironizó el cantante.

El presentador lamentó que no funcionara: "Es que la mediación es difícil". Pero, aún así, le agradeció su gesto y le dijo que podría "dar un toque a Andy y Lucas". “Pues mira, creo que sería más fácil", sentenció Alejandro Sanz, entre risas.