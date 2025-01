La reacción de David Broncano al entregarle Alejandro Sanz la carta de Pablo Motos en 'La Revuelta'

Como ya anuncio él mismo hace unos días en 'El Hormiguero', Alejandro Sanz aterrizó en 'La Revuelta' este lunes con un objetivo muy importante. El cantante, que confesó este jueves a Pablo Motos que acudiría al espacio de TVE, acudió para promocionar su nueva música y hacer una entrega muy especial a David Broncano. Y es que, el artista no tardó en mostrar la famosa carta que el valenciano le escribió al humorista desde el espacio de Antena 3.

"La que has liado... Has liado un pifostio de la hostia porque se te calentó la boquita. Como nunca anunciamos el invitado pues hoy la calle cortada y todo", comenzó espetando David Broncano nada más recibir a su invitado en el escenario. "¿Tienes algún regalo que darme al principio o luego?", le preguntó entonces mientras el cantante se reía.

Alejandro Sanz se planta ante la reprimenda de David Broncano por lo sucedido en 'El Hormiguero': "A divertirme voy a otro sitio"

Y cuando se acercó para coger la bolsa donde se encontraba la famosa carta, Broncano se apresuró para quitársela de las manos. "No me fío de ti...", señaló rápidamente Alejandro Sanz mientras el presentador le pedía ver el mensaje de Pablo Motos cuanto antes. "He venido a promocionar mi nueva canción, yo a divertirme voy a otro sitio...", espetó entre risas el invitado.

"Yo vi el vídeo a la mañana siguiente cuando me lo mandaron", aclaró el de Jaén sobre el momento en el que se enteró de todo lo sucedido durante la visita del intérprete al espacio de Antena 3. "¿O sea que ves 'El Hormiguero' cuando nadie te ve?", señaló sorprendido el intérprete de 'Corazón partío'.

"Antes lo veía mucho pero ahora lo veo algunas veces para ver a quién llevan y tal",explicó David Broncano, que no podía esperar más al momento de la verdad. "Tengo una duda... ¿Estaba planeado?", preguntó el presentador. "No estaba planeado pero creo que Pablo reaccionó muy bien y estaría muy mal que tú no reaccionases bien. España no quiere más división", aseguró el invitado.

La carta de Pablo Motos en 'La Revuelta'

Pero antes de mostrar la famosa carta, Alejandro Sanz le sorprendió con dos regalos más. Tras mostrar los guantes de boxeo que había traído en caso de que el humorista decida encararse físicamente, sacó un presente más enternecedor. "Yo por si acaso llegáis a un acuerdo he hecho esto", anunció mientras mostraba dos peluches de Trancas y Barrancas con las iniciales D y P en una actitud de lo más amorosa.

Fue entonces cuando David Broncano leyó el mensaje del conductor de 'El Hormiguero': "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo", recitó el humorista ante la audiencia mientras se le escapaba una carcajada. "Lo deberías enmarcar", sugirió el cantante.

"Tengo que decir que es verdad que ha habido pique y mucha gente quería azuzar el fuego, y tú eras el único que decía 'vamos a quedar un día los tres tal'...", terminó reconociendo el conductor de 'La Revuelta' para agradecer a Alejandro Sanz su gesto.