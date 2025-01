Amaia Romero confiesa qué pasó detrás de cámaras en 'La Revuelta' de Broncano: "Me dio miedo"

Amaia Romero se encuentra en plena promoción de 'Si abro los ojos no es real', su tercer álbum de estudio que estrenará este viernes 31 de enero. Una de sus pocas apariciones promocionales fue en 'La Revuelta', la cual revolucionó las redes sociales por su emotiva y elaborada actuación. Pero la de Pamplona no ha dudado en sincerarse durante una reciente entrevista sobre cómo vivió realmente su último encuentro con David Broncano detrás de cámaras.

En una reciente entrevista con El País, la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' ha reflexionado sobre "todas las cosas que podían salir mal" en su aparatosa actuación en directo del pasado diciembre en el espacio de TVE. "Yo estaba histérica", comienza explicando la joven. Cabe recordar que el número comenzó con ella en el sofá de entrevistados y culminó con toda una banda de música siguiéndola por las calles del centro de Madrid mientras escalaba la parte de atrás de una furgoneta.

Amaia sobre su paso por 'La Revuelta': "Me daba muchísimo miedo"

"Se llevaba hablando desde hacía varios meses con el equipo de 'La Revuelta', pero los ensayos fueron solo tres días antes. Había mucha gente implicada y aunque parecía algo natural, todo estaba muy bien calculado y minutado", asegura Amaia Romero al citado medio al recordar cómo se fraguó la especial puesta en escena que dejó sin palabras a todos los espectadores de la emisión con la que David Broncano despidió el 2024 en su programa.

🎁 El regalo del año es sin duda el de Amaia.



🎤 @amaiaromero pic.twitter.com/gFuphjz4KR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 19, 2024

Y es que, debido al gran número de personas implicadas, y que se trataba de un plano secuencia sin interrupción, la intérprete de 'Tocotó' no las tenía todas consigo. "Los días de antes me daba muchísimo miedo. Pero el primer día de ensayo fue muy fluido. Y la gente del programa fue increíble. Cuando teníamos las reuniones creíamos que nos iban a decir que eso no lo podíamos hacer, pero ellos querían ir más allá, tenían ideas más locas", recuerda la pamplonica.

"Se ve al principio a Grison y parece hasta conmovido…", subraya su entrevistador de El País, a lo que la cantante contesta: "Es verdad… Le dijeron: “Oye, cuando empiece Amaia a cantar, no digas nada". Y más allá de compartir anécdotas sobre la viral actuación, Amaia Romero no ha evitado pronunciarse sobre cómo la ultraderecha está calando entre las generaciones más jóvenes.

Sobre el ascenso de Vox: "Me asusta un poco"

"La verdad es que en mi entorno, no. La gente con la que me relaciono es muy sana. Pero, claro, me salgo de ahí y veo racismo y machismo", comenta la artista antes de señalar a partidos y figuras políticas en concreto. "Y veo a Trump, y veo que Vox gana mucha popularidad en España… Es como que no entiendo nada", lamenta la cantante.

"Me asusta un poco. Desde luego, no es un reflejo de la gente de mi entorno, y me sorprende muchísimo", termina lamentando Amaia Romero, que adelanta también sobre su esperado tercer álbum que tendrá un sonido "explícito y fantasioso, una especie de realismo mágico. Como que lo real puede ser también muy fantasioso. Y eso me define mucho".