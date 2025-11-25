¿Quién es es el invitado que va hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 25 de noviembre?

Tras arrancar la semana entrevistando a los protagonistas de 'Ciudad sin sueño', 'La Revuelta' regresa este martes, 25 de noviembre con más sorpresas. David Broncano recibió a Toni, Sulami y Chule, los actores no profesionales que encabezan la película dirigida por Guillermo Galoe para denunciar la realidad que más de 4.500 vecinos viven en la Cañada Real sin suministro eléctrico desde hace casi seis años.

La visita del trío procedente del asentamiento a las afueras de Madrid se tradujo en un 12.3% de share y 1.595.000 espectadores este lunes, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14.5% de share y 1.845.000 espectadores con la entrevista a Álex Márquez. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 9' logró un 11.5% de share y 1.459.000 en su franja express.

Luz Casal, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 25 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Álex Márquez, que regresa al espacio de Antena 3 tras convertirse en el subcampeón del mundo de Moto GP 2025 por debajo de su hermano, Marc Márquez. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Luz Casal.

La cantante visitará por primera vez el espacio de La 1 días antes del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio 'Me voy a permitir', que verá la luz el próximo viernes 28 de noviembre. Si bien en septiembre escogió 'El Hormiguero' para presentar '¿Qué has hecho conmigo?', el sencillo que sirvió como segundo adelanto del trabajo, en esta ocasión se encuentra con el humorista para desgranar el proyecto al completo.

Se trata de su decimoctavo álbum de estudio, que llega dos años después de la publicación de 'Las ventanas de mi alma', su último trabajo musical. Con cuatro décadas de trayectoria sobre los escenarios, la invitada de David Broncano repasará su prolífica carrera que arrancó en 1982 con la publicación de 'Luz', su primer disco.

La visita de Luz Casal en 'La Revuelta' hará tandem en la noche del martes con las entrevistas de Emilio Aragón y Eduardo Casanova en 'Late Xou con Marc Giró' que se ofrecerá justo a continuación en el prime time de La 1.