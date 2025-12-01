¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 1 de diciembre?

Tras cerrar la semana con la visita de Eduard Fernández, Javier Cercas y Merche García, 'La Revuelta' regresa este lunes para abrir el mes de diciembre por todo lo alto. David Broncano recibió al dúo de actores el pasado jueves para descubrir todos los detalles sobre 'Anatomía de un instante', la miniserie sobre el 23F que continúa triunfando en Movistar Plus+ semanas después de su estreno.

La entrevista a los protagonistas de la ficción, sumada al reencuentro con la vieja amiga del programa se tradujo en un 13.4% de share y 1.576.000 espectadores para despedir la semana, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 16% de share y 1.938.000 espectadores gracias a la visita de Dabiz Muñoz. 'Gran Hermano', por su parte, se hundió a la quinta opción de la franja con un 5.4% de share y 659.000 seguidores durante su tramo express.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 1 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Guillermo Francella y Javier Veiga, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar 'Playa de lobos', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo viernes 5 de diciembre. Por su parte, David Broncano podría recibir a una vieja amiga del programa que ya acudió durante sus primeros de emisión en TVE.

Bad Gyal podría regresar a 'La Revuelta' este lunes tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Fuma', primer adelanto del nuevo álbum de estudio que la catalana ha fechado para principios de 2026. Así, la intérprete se reencontraría con Broncano más de un año después de su única parada en el espacio de La 1, cuando acudió para presentar su documental en Prime Video 'La Joia' en octubre de 2024.

La invitada de David Broncano podría dar más detalles sobre su segundo álbum de estudio, cuyo título se desconoce por el momento pero que ya se ha asegurado varios sold outs por toda España. La cantante anunció hace semanas las fechas de su nueva gira de conciertos en 2026 y las entradas para el Wizink Center o el Palau Sant Jordi no tardaron en agotarse en cuestión de minutos.