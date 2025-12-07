Movistar Plus+ compra los derechos de este icónico programa de Telecinco 25 años después

Continúa la fiebre por recuperar los programas que triunfaron hace veinte años, algunos con mayor suerte que otros. En el primer caso está el 'Grand Prix' que ha vuelto a los veranos de Televisión Española de la mano de Ramón García. En el segundo bando se encuentra 'Caiga Quien Caiga', cuya nueva etapa en Telecinco resultó ser un fiasco. Ahora Movistar Plus+ se une a esa fiebre nostálgica.

Según adelanta 'El Confidencial Digital', la cadena de pago podría resucitar uno de los programas más memorables de la televisión de los 2000. El citado medio asegura que Movistar Plus+ ha comprado los derechos de 'Popstars: todo por un sueño', el espacio de bandas musicales femeninas que presentó Jesús Vázquez en Telecinco en el verano de 2002.

El programa, que surgió a raíz de la fiebre causada por la primera edición de 'Operación Triunfo', cosechó una media de 2,3 millones de espectadores y un 20,1% de cuota de pantalla. Y finalizó con la creación del grupo Bellepop, compuesta por Carmen Miriam, Elisabeth Jordán, Norma Álvarez, Marta Mansilla y Davinia Arquero. Al igual que en 'OT', había nominaciones y expulsiones, y solo las mejores continuaban en el programa.

Esta noticia de la compra de los derechos de 'Popstars' por Movistar Plus+ coincide con el salto de Jesús Vázquez a Televisión Española tras más de veinte años vinculado a Mediaset. Su primer proyecto en la cadena será como uno de los conductores del 'Benidorm Fest', que, pese a este año no participar en Eurovisión, se volverá a emitir en La 1.

Además de Jesús Vázquez, Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus completarán el tándem de presentadores del 'Benidorm Fest 2026', que celebrará su quinta edición los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una final que buscarán el relevo de Melody, la ganadora de la pasada edición. Tendremos que esperar al próximo 18 de diciembre para conocer las canciones candidatas a hacerse con el triunfo.